Soroceni (ne)cunoscuți: Gherontie Guțu din Holoșnița, Protosinghelul care a salvat mănăstirea Rohia de la închidere

De către
Vadim Șterbate
-
0
24

Puțini știu că unul dintre stareții care au marcat decisiv destinul Mănăstirea Rohia a fost un basarabean. Protosinghelul Gherontie Guțu, originar din spațiul basarabean și legat de tradiția monahală a Mănăstirea Căpriana, a ajuns în Maramureș într-un moment critic pentru mănăstire. În 1931, când a devenit stareț, așezământul avea datorii mari și exista riscul real de a fi închis.

Potrivit mărturiilor păstrate în mediul bisericesc, Gherontie Guțu, născut pe malul Nistrului, în Holoșnița Sorocii, a acceptat conducerea mănăstirii tocmai în această perioadă dificilă. Prin capacitatea sa administrativă și prin energia cu care s-a implicat în viața obștii, el a reușit să redreseze situația financiară a mănăstirii și să o transforme într-un centru monahal stabil.

Administratorul care a ridicat mănăstirea

Devenit stareț în anul 1931, protosinghelul Gherontie Guțu a reușit să achite datoriile mănăstirii și să finalizeze casa construită lângă biserică. În același timp, a reparat și a extins biserica mănăstirii, consolidând infrastructura așezământului.

Sub conducerea sa, obștea monahală a crescut și a ajuns la 14 viețuitori, fapt care a contribuit la întărirea vieții spirituale și administrative a mănăstirii. Prin tot ceea ce a realizat la Rohia, atât din punct de vedere material, cât și spiritual, starețul Gherontie Guțu este considerat astăzi al doilea ctitor al mănăstirii.

De la Căpriana la Rohia

Înainte de a ajunge în Maramureș, părintele Gherontie Guțu a fost călugăr la Mănăstirea Căpriana, una dintre cele mai vechi mănăstiri din spațiul basarabean. Pentru o perioadă scurtă, el a fost chiar și stareț al acesteia.

Totodată, Gherontie Guțu a fost ucenic al renumiților monahi de la Mănăstirea Optina, un important centru al spiritualității ortodoxe din spațiul slav.

Povestea care i-a schimbat viața

Potrivit mărturiei vrednicului de pomenire arhiepiscop Iustinian Chira, viața lui Gherontie Guțu a fost marcată de un episod dramatic petrecut după anul 1917. Când a ajuns la Rohia, monahul avea puțin peste 30 de ani, însă părul și barba îi erau complet albe. Întrebat de cineva despre această schimbare, el a povestit:

„După 1917 a năvălit la noi, în mănăstire, o bandă de bolșevici. Eu eram într-o cameră la etajul clădirii. Și am sărit din cameră într-un copac din apropierea geamului. Am rămas ascuns în copac. Și am văzut de acolo cum au intrat bolșevicii și i-au omorât pe toți călugării. Pe toți i-au omorât. Și au plecat bolșevicii. Când m-am coborât din copac și m-am dus prin mănăstire – care era plină de cadavrele călugărilor – m-am uitat într-o oglindă și nu m-am recunoscut. Eram pur și simplu alb! Am albit în doar câteva ceasuri!”

Un basarabean care a lăsat o moștenire în Maramureș

Prin activitatea sa de administrator și prin rolul spiritual pe care l-a avut în viața obștii, Gherontie Guțu a devenit una dintre personalitățile importante din istoria Mănăstirea Rohia. Deși originile sale se leagă de spațiul basarabean și de tradiția monahală a Mănăstirea Căpriana, numele său este astăzi asociat mai ales cu renașterea mănăstirii Rohia din perioada interbelică. Povestea sa rămâne un exemplu al modului în care un monah provenit din Basarabia a contribuit decisiv la salvarea și dezvoltarea unui așezământ monahal din Maramureș.


Articolul precedentContractul cu fiica l-a costat cariera. Fratele ex-premierului Vasile Tarlev pierde șansa să se apere
Articolul următorMeteo, 14 martie 2026: soarele va fi mai zgârcit, fără precipitații
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.