Contractul cu fiica l-a costat cariera. Fratele ex-premierului Vasile Tarlev pierde șansa să se apere

Recursul lui Petru Tarlev, fratele mai mic al ex-premierului și actual deputat, Vasile Tarlev, a fost respins de Curtea Supremă de Justiție. Tarlev s-a plâns că instanța de apel i-a restituit cererea în care cerea anularea actului de constatare al Autorității Naționale de Integritate (ANI). Motivul – fostul primar de Bașcalia a întârziat cu depunerea acțiunii în instanță. Actul ANI, în care a fost constatat un conflict de interese tată-fiică, i-a tăiat drumul în campania electorală locală fostului edil.

Pe 5 noiembrie 2024, ANI a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către Petru Tarlev. Mai exact, în calitate de primar de Bașcalia ar fi încheiat un contract de prestare a serviciilor cu gospodăria țărănească gestionată de fiica sa.

Tarlev a fost decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv și mandatul de primar, cu excepția altor funcții elective, pe o perioadă de 3 (trei) ani.

Totodată, numele său a fost înscris în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

De altă parte, Tarlev explică angajarea fiicei printr-o situație de urgență.

„Am apelat la o firmă în scopul reparației acoperișului sălii de festivități a Grădiniței de copii ”Izvoraș” din sat. Bașcălia, însă reparația a fost efectuată necalitativ. În timpul ploilor copii erau trimiși acasă. Astfel, am fost nevoit să efectueze reparația din nou cu forțele proprii”, susține Tarlev.

Ultimul a contestat actul ANI, doar că a cam întârziat cu depunerea acțiunii. Curtea de Apel i-a restituit cererea, iar soluția a fost menținită de Curtea Supremă de Justiție.

Într-o sesizare pe portalul Anticoruptie.md – Primarul din Bașcalia „a furat ca în Codru, consilierul local, Ivan Arnaut, a scris că Petru Tarlev deținea funcția de Bașcalia de 16 ani, iar o perioadă a fost protejat de către fratele său, fostul premier Vasile Tarlev. Ulterior, Petru Tarlev a aderat la Partidul Democrat și s-ar fi aflat sub protecția lui Dumitru Diacov, care este originar din Bașcalia.

Viorica MIJA, anticoruptie.md

Articolul precedentLa Otaci, a fost inaugurat un crucifix în memoria preoților din județul Soroca deportați în Siberia, precum și în cinstea generalului Stan Poetaș
Articolul următorSoroceni (ne)cunoscuți: Gherontie Guțu din Holoșnița, Protosinghelul care a salvat mănăstirea Rohia de la închidere
