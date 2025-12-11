Mâine, 12 decembrie, vom afla valoarea compensației la căldură, pentru sezonul 2025-2026

În cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc vineri, 12 decembrie, ministra muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, ne va anunța care va fi valoarea compensației la căldură pentru sezonul 2025-2026 și va oferi informații despre numărul cererilor depuse pe platforma compensatii.gov.md și gospodăriile declarate eligibile.

Vă reamintim că, în anul 2026 sistemul informațional va calcula individual valoarea compensației pentru fiecare gospodărie, în funcție de venitul familiei, numărul de membri și statutul acestora (minor, persoană cu dizabilitate, student), astfel încât sprijinul să fie acordat proporțional cu necesitățile fiecărei familii. Cetățenii eligibili vor beneficia de compensații maxime la energie de 1.000 de lei, iar cele minime de 500 de lei.