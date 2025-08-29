Mai bogați spre sfârșit de mandat

Erau, deja, milionari în lei când și-au ocupat fotoliile de aleși ai poporului acum patru ani și au reușit să devină, între timp, și mai bogați. Vorbim de deputații care, la început de mandat, aveau o avere estimată la cel puțin 1,5 milioane de lei și au reușit să și-o înmulțească de trei, patru și chiar de cinci ori. Unii dintre ei și-au cumpărat case și mașini scumpe. Alții au devenit mai prosperi în afaceri, încasând dividende importante sau au reușit să pună la ciorap economii cu șase zerouri. Cine sunt aceștia și ce avere au? Aflați în ancheta ce urmează.

Chiril Tatarlî, deputat al Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, chiar dacă nu este cel mai bogat deputat din actualul Legislativ, este, totuși, unul dintre puținii aleși ai poporului a cărui avere a crescut, în patru ani, de circa cinci ori. Mai exact – de la aproximativ 1,9 milioane de lei în 2020, la 9,7 milioane de lei în 2024. Mai mult, este deputatul care a pus cei mai mulți bani la ciorap. Are economii la bancă de 8,4 milioane de lei și aproape 23 de mii de euro, ceea ce reprezintă cam 90% din averea acumulată de el și soția sa.

Reporter: De unde aveți acești bani, având în vedere că declarați venituri doar de la Parlament? CHIRIL TATARLÎ, deputat BCS: M-ați confundat cu cineva. Înțelegeți? Eu am crezut că veți face un interviu serios, dar dumneavoastră puneți astfel de întrebări. Așa ceva nu am avut și nu voi avea în viață și nici nu-mi trebuie. Reporter: Dar asta e din declarația dumneavoastră. CHIRIL TATARLÎ, deputat BCS: Nu, nu e în declarație. Verificați!

I-a crescut de patru ori și averea deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate, Boris Marcoci. Era milionar în lei acum patru ani, dar a devenit și mai bogat. Averea acestuia a crescut de la 3,4 milioane de lei în 2020, la peste 14 milioane de lei în 2024. Și asta datorită, inclusiv, dividendelor încasate de la firma de construcții Marsharcon SRL, pe care o deține împreună cu soția sa. Mai exact, în perioada 2020-2024, soții Marcoci au câștigat de pe urma afacerii peste 8,7 milioane de lei sub formă de dividende. Cea mai mare sumă au încasat-o în 2024, iar din acești bani și-a cumpărat un spațiu comercial de 2,4 milioane de lei pe care l-a donat, însă, în același an, nepotului său, Alim Marcoci.

BORIS MARCOCI, deputat PAS: Eu vă zic, până în 2020 nu s-au luat niciodată dividende. Și noi din 2020 am început să luăm câte puțin dividende. Anul acesta am luat mai mult, că trebuia să cumpărăm un magazin, care trebuia să-l dau nepotului fratelui meu, fiindcă ei lucrează alături de mine la această întreprindere și muncesc de dimineața până seara. După încheierea mandatului am în plan să mă întorc în afaceri, să mergem mai departe cu construcțiile. Sunt de profesie inginer și îmi place foarte mult construcția.

În 2021, Boris Marcoci și-a cumpărat o mașină de lux, un Mercedes de peste 700 de mii de lei la volanul căruia l-am surprins în primăvara anului 2022 ieșind din hotelul parlamentului, unde locuia la acea vreme. În 2023 o vinde și cumpără o altă mașină, tot un Mercedes, de peste 1 milion de lei. Pe lângă această casă, cu două niveluri din Bălți, pe care o deținea până să ajungă în fotoliul de deputat, Marcoci a indicat alte două bunuri obținute, în perioada mandatului, de soția sa: un apartament de peste 1 milion de lei din Chișinău și o vilă de 154 de metri pătrați de peste 66 mii de euro și terenul aferent acesteia de peste 23 de mii de euro. Am revenit cu un apel telefonic pentru alte detalii.

Reporter: Vreau să vă întreb, unde se află vila aceasta? Locuiți acolo? BORIS MARCOCI, deputat PAS: Nu. Reporter: Nu locuiți acolo? BORIS MARCOCI, deputat PAS: Nu. Reporter: Dar unde se află ea? BORIS MARCOCI, deputat PAS: Nu e aici, e în România. Reporter: Vila este în România? BORIS MARCOCI, deputat PAS: Da, e pentru copiii mei. Reporter: Și aveți și un intravilan, la fel, în posesie, din 2022. BORIS MARCOCI, deputat PAS: Tot de acolo. Tot acolo, în România.

Și-a crescut de aproape patru ori averea și deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Adrian Albu, de la 3,7 milioane de lei la început de mandat, la aproape 14 milioane de lei în 2024. Asta, în mare parte, datorită tranzacțiilor imobiliare. În patru ani, Albu a cumpărat șase imobile și a vândut unul dintre ele. În acest bloc din sectorul Buiucani al capitalei, soții Albu dețin două apartamente. Unul dintre ele l-au cumpărat în 2020, iar altul – în 2024. Nu departe, pe aceeași stradă, se construiește un nou bloc rezidențial, unde deputatul investește din 2022 într-un apartament de circa 99 de metri pătrați și un garaj. Printre achizițiile deputatului pe durata mandatului se remarcă și această casă cu două anexe, cu o suprafață totală de peste 155 de metri pătrați. Proprietatea se află pe malul Nistrului, în satul Oxentea, Dubăsari și valorează, potrivit declarației sale de avere, doar puțin peste 247 de mii de lei.

Reporter: În 2022 ați cumpărat o casă și câteva anexe în Oxentea, Dubăsari, corect? Puteți să ne spuneți cât ați investit, o cifră aproximativă? ADRIAN ALBU, deputat BCS: Eu acum investesc pentru că, după cum am spus, în acest an am început a investi. Dorim să facem, posibil, în viitor o mică afacere. Reporter: Chiar de la început, când ați cumpărat-o și până în 2024, ați făcut investiții, dar valoarea bunului este declarată aceeași? ADRIAN ALBU, deputat BCS: Pentru că investițiile în acest an s-au făcut. Investițiile care au un rol semnificativ. Am pus bazin în acest an, am făcut anumite… pe jos am pus piatră. Aceste lucruri deja au costat. Faptul că eu am văruit gardurile, casele, vă rog să mă iertați, sau că am luat scândură la gard și am vopsit-o este un lucru normal pentru fiecare gospodar.

Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Angela Munteanu-Pojoga, și-a triplat averea: de la 1,9 milioane de lei la 6,4 milioane de lei și asta datorită, inclusiv, unor donații importante de la o firmă americană, Alpha Fiber Optics LLC. Vorbim de o sumă totală de peste 140 de mii de dolari, care au intrat în conturile deputatei în perioada 2020-2024.

ANGELA MUNTEANU-POJOGA, deputată PAS: Este vorba de compania fiului meu care este în America de nouă ani și care, cu adevărat, ca orice companie la început de cale are venituri mai mici, dar odată cu trecerea timpului, ajungând la șapte ani de activitate, au început să crească și veniturile, proiectele. El are proiecte în trei state, de exemplu, legate de fibra optică. De foarte multe ori, lucrul acesta mi-a cam jucat feste, pentru că mi-a fost greu să explic anumite aspecte, nuanțe, care, vedeți și dumneavoastră, sunt un pic, pe alocuri, poate mai greu de înțeles, pentru că nu cunoști subtilitățile. Dar este norocul meu să am așa un fiu care a știut să crească. Am investit în el și, astăzi, sunt foarte mândră.

Astfel, spre sfârșit de mandat, deputata a reușit să acumuleze economii de peste 60 de mii de dolari. Totodată, în 2022 soțul acesteia a devenit co-proprietarul unui teren intravilan de 32 de mii de euro și a unui teren agricol de peste 174 de mii de lei. Pe lângă acestea, în 2023, și-a cumpărat și un Lexus de puțin peste 45 000 de dolari.

ANGELA MUNTEANU-POJOGA, deputată PAS: Sunt achitați de fiul meu, prin transfer bancar direct, de acolo, din America. El, pur și simplu, l-a transmis aici. Fiind avariat, a trebuit o perioadă ca soțul să-l aducă în formă și a investit mult mai puțin în partea de înscriere la taxa vamală și în reparațiile necesare. Dar mașina, automobilul, a fost cumpărat de fiul meu, la fel prin transfer bancar.

Corneliu Furculiță, deputat al Blocului Comuniștilor și Socialiștilor avea la început de mandat o avere totală de 2,4 milioane de lei, care a crescut, în patru ani, de trei ori, ajungând la suma de 7,2 milioane de lei. Asta, datorită inclusiv faptului că a indicat valoarea de piață a bunurilor. De exemplu, această casă din orașul Durlești, de peste 200 de metri pătrați, valorează cu 2,3 milioane de lei mai mult decât la început de mandat, deoarece potrivit modificărilor legislative din 2022, demnitarii sunt obligați să indice valoarea de piață a bunurilor.

CORNELIU FURCULIȚĂ, deputat BCS: Eu am venit în Parlament cu aceleași imobile și aceleași mijloace de transport pe care le posed. Nu le am în proprietate, dar eu în declarația inițială, dacă o să vedeți, am același număr de mijloace de transport pe care le am și la final. Deci, cantitativ nu s-a mărit absolut nimic. S-a schimbat metoda de evaluare. Dacă țineți minte, a fost introdusă ca anumite bunuri să fie evaluate după metoda de piață și a fost aplicată metoda de piață, de evaluare. Probabil, datorită acestui fapt și ați constatat această majorare a averii în valoare.

De asemenea, firmele Poliactiv SRL și Exclusiv Media SRL, a căror beneficiar final este soția deputatului, Ludmila Furculiță, a adus în bugetul familiei, în perioada 2020-2024, dividente care depășesc suma totală de 4,5 milioane lei.

CORNELIU FURCULIȚĂ, deputat BCS: Eu toată viața am practicat activitatea de antreprenor. Și am făcut asta cu o deosebită plăcere. Și în continuare am să o fac la fel. Spre deosebire de activitatea de legislator, activitatea de antreprenor oferă posibilitatea de a face multe lucruri bune pentru acei angajați. Îți permite să ai posibilitatea de a influența situațiile financiare ale lor, de a face donații, binefacere și așa mai departe.

În ultima sa declarație de avere și interese personale, deputatul a mai indicat că familia sa are drept de posesie pentru două mașini: o Skoda Kodiaq din 2017 și un Volvo din 2024.

CORNELIU FURCULIȚĂ, deputat BCS: În 2020 eu am mai avut o mașină. Și, reiterez, că sunt pe întreprindere, deci ele sunt în folosință. Eu le-am declarat datorită faptului că le utilizez, atât.

Precizăm că Exclusiv Media SRL ar fi fost folosită într-o schemă de finanțare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, potrivit unei anchete RISE Moldova. Vorbim de o sumă de peste 30 de milioane de lei care ar fi intrat în conturile Exclusiv Media SRL cu opt luni înainte de scrutinul prezidențial din 2016. Ulterior, banii ar fi ajuns la sponsori ai partidului, în baza unor contracte de împrumut. În acea perioadă, Exclusiv Media SRL deținea postul de televiziune NTV Moldova, căruia în 2022 i-a fost suspendată licența de emisie pe perioada stării de urgență pentru reflectarea incorectă a evenimentelor naționale, dar și a războiului din Ucraina. Ulterior, și-a sistat definitiv activitatea. Sunt și deputați milionari care au devenit mai săraci după patru ani de mandat.

Cap de listă este Marina Tauber, deputata care a rămas de nouă ori fără imunitate parlamentară. Aceasta este vizată în mai multe dosare penale, fiind acuzată, între altele, de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul „Furtul miliardului”, dar și de falsificarea rapoartelor financiare ale partidului „ȘOR”, scos în afara legii prin hotărârea Curții Constituționale din iunie 2023.

MARINA TAUBER, deputată independentă: Nici Ilan Șor, nici eu, nici echipa noastră nu suntem vinovați în aceste dosare penale. Sunt comandate de guvernare ca să ne încurce să luptăm cu ei și să nu putem să lucrăm normal cum trebuie să funcționeze opoziția.

În ianuarie 2025, Tauber a fugit de pedeapsă penală și se află în Federația Rusă unde apare la evenimente publice alături de Ilan Șor și alți membri ai Blocului politic „Victorie”. Chiar dacă, în perioada 2020-2024, averea Marinei Tauber a scăzut cu circa 17 milioane de lei, rămâne, în continuare, cel puțin pe hârtie, pe prima poziție în lista milionarilor din Parlamentul. Pe lângă Tauber, a devenit mai sărac și deputatul PAS, Ion Șpac, dar și liderul comuniștilor Vladimir Voronin sau Olesea Stamate, deputată neafiliată, care în aprilie 2025 a fost exclusă din PAS. Printre cei cărora le-au scăzut veniturile este și Petru Jardan, deputat independent, care a intrat în Parlament pe lista Partidului „ȘOR”, scos în afara legii.

OLESEA STAMATE, deputată neafiliată: Au avut loc anumite schimbări în familie, ceea ce ține de angajarea în câmpul muncii. Deci, soțul meu a început o afacere și, respectiv, știți că afacerea când o începi de la început nu este tocmai, din start, profitabilă. Din perspectiva asta, structura veniturilor a suferit anumite modificări, dar aveam și anumite rezerve făcute din perioada anterioară. Respectiv, nu am simțit neapărat un neajuns în sensul acesta

Am încercat să discutăm cu deputatul PAS Ion Șpac, însă fără succes. L-am sunat, în repetate rânduri, și pe deputatul Petru Jardan pentru un comentariu la acest subiect, însă acesta are telefonul deconectat. Iar liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, ne-a transmis prin intermediul secretarei sale că este ocupat cu pregăterile pentru alegerile parlamentare din toamnă.

