Ionela Stînă, adolescenta de 13 ani din Chetrosu, a impresionat juriul de la Românii au Talent

O adolescentă de doar 13 ani din nordul Republicii Moldova a reușit să atragă atenția publicului și a juriului la unul dintre cele mai populare show-uri de televiziune din România. Ionela Stînă, originară din satul Chetrosu, raionul Drochia, a făcut un adevărat spectacol pe scena emisiunii Românii au talent, unde a demonstrat că talentul și carisma pot transforma o apariție într-un moment memorabil, transmite moldpres.md

O apariție care a electrizat scena

Ionela a urcat pe scenă alături de trupa sa și a interpretat două piese care au pus în valoare atât vocea sa puternică, cât și expresivitatea artistică: celebra melodie balcanică Ederlezi și piesa tradițională Ileană, Ileană.

Momentul artistic a fost unul plin de energie, emoție și autenticitate, iar publicul a reacționat imediat. Vocea adolescentinei, sigură și plină de nuanțe, a reușit să transmită intensitatea pieselor interpretate, în timp ce prezența scenică a demonstrat maturitate artistică rar întâlnită la o vârstă atât de fragedă.

Reacția juriului: „Pentru mine s-a născut o stea”

Interpretarea a stârnit reacții entuziaste din partea juriului. Una dintre cele mai puternice aprecieri a venit din partea cântăreței Andra, care s-a declarat impresionată de prestația tinerei artiste: „Pentru mine s-a născut o stea!”

Comentariul a fost primit cu aplauze din partea publicului, confirmând impactul momentului artistic și potențialul Ionelei de a deveni un nume important în muzică.

Talent născut într-un sat din nordul Moldovei

Ionela Stînă provine din satul Chetrosu, o localitate din nordul Republicii Moldova, unde pasiunea pentru muzică și tradițiile populare este transmisă din generație în generație.

Deși are doar 13 ani, adolescenta a demonstrat deja o combinație rară de talent vocal, carismă și naturalețe scenică, calități care au transformat prestația ei într-un moment apreciat de public și jurați deopotrivă.

Participarea la emisiunea Românii au talent reprezintă pentru tânăra interpretă nu doar o experiență artistică importantă, ci și o oportunitate de a face cunoscut talentul tinerilor din Republica Moldova pe o scenă internațională urmărită de milioane de telespectatori.

Un început promițător

Prestația Ionelei Stînă demonstrează încă o dată că Republica Moldova continuă să ofere artiști tineri și talentați care pot impresiona publicul din întreaga regiune.

Pentru adolescenta din Chetrosu, participarea la celebrul show de talente ar putea reprezenta începutul unui drum artistic promițător, iar reacțiile entuziaste ale juriului și ale publicului arată că talentul său nu a trecut deloc neobservat.