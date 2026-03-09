Bucate tradiționale de post și amintiri din gospodăriile de altădată, la Biblioteca „Mihail Sadoveanu” din Soroca

Recent, la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a fost organizată o activitate dedicată bucatelor tradiționale de post, care a reunit 35 de persoane de vârsta a treia din comunitate. Participantele au venit pregătite cu diverse bucate de post, preparate chiar de ele, pe care le-au prezentat cu mândrie celor prezenți.

Fiecare gospodină a împărtășit rețeta și modul de preparare al mâncărurilor aduse, dar și amintiri din perioada în care aceste preparate erau nelipsite de pe mesele din familie. De la plăcinte și sarmale de post, până la alte bucate simple și gustoase, masa pregătită a devenit un prilej de socializare și schimb de experiențe culinare. Programul a inclus și momente interactive, jocuri și discuții despre tradițiile și obiceiurile culinare din perioada postului, participanții rememorând obiceiuri păstrate de-a lungul anilor.

Doamnele prezente au fost felicitate cu ocazia Zilei Femeii de către Mihail Bădărău și alți bărbați care au participat la eveniment. Aceștia le-au adresat mesaje de apreciere și respect, oferindu-le în semn de recunoștință flori și dulciuri. Întâlnirea s-a încheiat într-o atmosferă plină de emoție și voie bună, participanții subliniind importanța păstrării tradițiilor și a întâlnirilor care aduc comunitatea mai aproape.

