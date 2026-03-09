Promovarea unui stil de viață sănătos și prevenirea dependenței de ecrane – lecții de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Agenția Națională pentru Sănătate Publică începe săptămâna cu lecții interactive desfășurate de specialiștii Direcției promovarea sănătății, axate pe un subiect actual: utilizarea echilibrată a tehnologiei și alternative distractive și active de petrecere a timpului liber.

Lecțiile s-au desfășurat ca un dialog dinamic și deschis, în care s-a discutat despre riscurile timpului excesiv în fața dispozitivelor; elevii au identificat propriile obiceiuri digitale și au propus idei creative pentru petrecerea timpului liber.

Specialiștii au venit cu recomandări și sfaturi practive despre: durata optimă pentru ecrane și importanța pauzelor; cum să ne protejăm spatele și gâtul și să avem o postură corectă; tehnici simple de relaxare vizuală exersate împreună; sugestii practice pentru activități sportive, recreative și creative care ajută la o dezvoltare armonioasă.

Educația pentru un stil de viață sănătos începe cu alegeri conștiente încă de mici.