Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru omorul soției sale.

Tragedia s-a produs în satul Târnova, raionul Dondușeni. Acesta a lovit-o de mai multe ori cu un topor în regiunea capului în plină stradă. Potrivit Procuraturii, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie de mai multe ori cu un topor în zona capului, după care a părăsit locul faptei. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Raional Dondușeni, însă medicii nu au reușit să o salveze. Din cauza traumelor suferite, femeia a decedat în aceeași seară.

Instanța l-a găsit vinovat pe bărbat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.145 alin.(2) lit.e¹) din Codul penal – omorul săvârșit asupra unui membru de familie – și a dispus o pedeapsă de 16 ani de închisoare, care urmează să fie executată într-un penitenciar de tip închis.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord. (Sursă FOTO simbol: Shutterstock)


