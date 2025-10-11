Simion Lungu despre cultura în mediul rural și portul popular la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat Simion Lungu, meșter iscusit, șef al Centrului de Cultură și conducătorul ansamblului folcloric „Țărăncuța” din satul Vădeni, raionul Soroca. Am discutat cu protagonistul nostru despre cultura în mediul rural, tradiții și participarea la festivaluri.

Am mai vorbit cu domnul Lungu despre activitățile culturale de la Vădeni, dansuri, tradiții, cum deosebim cămeșile noastre populare de ale altor țări din regiune, specificul ținutului Soroca, familia de acasă, bunici, împrăștirea fraților prin lumea mare, studiile la actualul Colegiu de Arte „Nicolae Botgros”, armată, universitate, cum și-a cunoscut soția, cât costă un costum popular cusut de mână și cât timp durează să-l realizeze, copii, nepoți și despre multe altele.

