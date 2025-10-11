Simion Lungu despre cultura în mediul rural și portul popular la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
-
0
26

De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat Simion Lungu, meșter iscusit, șef al Centrului de Cultură și conducătorul ansamblului folcloric „Țărăncuța” din satul Vădeni, raionul Soroca. Am discutat cu protagonistul nostru despre cultura în mediul rural, tradiții și participarea la festivaluri.

Am mai vorbit cu domnul Lungu despre activitățile culturale de la Vădeni, dansuri, tradiții, cum deosebim cămeșile noastre populare de ale altor țări din regiune, specificul ținutului Soroca, familia de acasă, bunici, împrăștirea fraților prin lumea mare, studiile la actualul Colegiu de Arte „Nicolae Botgros”, armată, universitate, cum și-a cunoscut soția, cât costă un costum popular cusut de mână și cât timp durează să-l realizeze, copii, nepoți și despre multe altele.

Urmăriți AICI și alte emisiuni “Interviu cu soroceni”.


Articolul precedentÎn perioada 11-13 octombrie, prețul la benzină și motorină a scăzut cu șapte bani
Articolul următorMeteo, 11 octombrie 2025: sunt posibile ploi, iar valorile termice rămân joase
Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.