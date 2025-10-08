Începând cu luna noiembrie vom primi compensații la căldură, sub formă monetară

În luna noiembrie va demara procesul de înregistrare pe platforma guvernamentală pentru a beneficia de compensații la căldură. În acest an, ajutorul va fi oferit sub formă monetară. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, înainte de ședința de Guvern, informează moldpres.md

Potrivit oficialului, în prezent, sunt pregătite aspectele tehnice necesare pentru buna realizare a programului de sprijin al cetățenilor în perioada rece a anului.

„Mă refer la sistemul digital, interconectarea cu alte baze de date gestionate de sistemul public, discuțiile și instruirea asistenților social-comunitari și crearea echipelor mobile. Aceste lucruri sunt necesare pentru a ne asigura că în comunitățile unde va fi un flux mai mare de cetățeni, colegii noștri vor oferi tot suportul cuvenit. Imediat ce aceste momente vor fi clarificate, voi putea comunica modul exact în care urmează a fi implementat programul”, a declarat Alexei Buzu.

Ministrul a subliniat că, din perspectiva operațională, acesta este cel mai complex program gestionat de Guvernul Republicii Moldova, fapt care implică pregătiri corespunzătoare.

„În ultimii patru ani, am fost alături de cetățenii noștri, care au beneficiat de compensații în funcție de nivelul de vulnerabilitate energetică. Sunt sigur că și în iarna curentă vom reuși să facem același lucru. De asemenea, din luna noiembrie, va fi instituită linia telefonică pentru a oferi cetățenilor explicații suplimentare. Dacă ne referim la numărul de beneficiari, este vorba de peste 760 000 de familii sau 1,4 milioane de persoane care au beneficiat de ajutor în sezonul anterior. Deci, vrem să ne asigurăm că din perspectiva operațional-tehnică suntem pregătiți, iar în scurt timp vom comunica toate detaliile. Cu siguranță, în luna noiembrie vom demara procesul de înscriere în sistem. Așa cum am reușit în ultimii patru ani, sunt sigur că vom reuși și acum”, a menționat Alexei Buzu.

Guvernul oferă al patrulea an consecutiv compensații la energie gospodăriilor vulnerabile. Măsura este inclusă în programul „Ajutor la contor”. Compensațiile se acordă pentru perioada rece a anului, care include lunile noiembrie-martie. În sezon rece 2024-2025, autoritățile au alocat un buget total de 2,690 de miliarde de lei. Din suma totală, 1,150 de miliarde de lei au fost oferite de țările partenere, preponderent este vorba de statele Uniunii Europene.

De asemenea, toate familiile din țară beneficiază, pe parcursul întregului an, de compensații la energia electrică pentru a acoperi creșterea de tarif aplicată iarna trecută. Compensațiile acoperă diferența dintre prețul reglementat și prețul de referință, până la un plafon maxim de 1,84 lei/kWh, aplicabil cantității de energie consumate lunar, care nu depășește limita de 110 kWh pentru un loc de consum. Potrivit autorităților, 110 kWh ar reprezenta 80% din consumul mediu lunar de electricitate pentru o familie. Ajutorul este oferit tuturor familiilor, indiferent dacă s-au înscris sau nu în sistemul de compensații.

Acordarea compensațiilor la energia electrică pentru toate gospodăriile casnice din Republica Moldova se realizează în cadrul pachetului de sprijin financiar anunțat de Uniunea Europeană, pentru anul 2025.