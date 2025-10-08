„Republica Moldova este pregătită cu gaze pentru iarnă”. Vezi ce a mai declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu / Video

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a dat asigurări că Republica Moldova este pregătită pentru iarnă. În acest sens, Energocom a efectuat toate achizițiile de gaze și au fost încheiate contractele pe partea de asigurare cu energie electrică, transmite moldpres.md

„Sezonul de încălzire a început. Suntem pregătiți pentru iarnă. Energocom a efectuat toate achizițiile necesare de gaze pentru sezonul de încălzire 2025-2026. Stocurile de siguranță, cele 50 de mln de m3 de gaze naturale, sunt depozitate în România și Ucraina. Până la 1 noiembrie, suplimentar vor fi achiziționate cele 15% din volumul de gaze din obligația de stocare. Pe partea de energie electrică Energocom are contractele încheiate, Moldelectrica este și ea pregătită în proporție de 70 la sută. Au fost testate liniile de 110 kV. Toate lucrările au fost desfășurate conform planurilor. Cărbunele a fost achiziționat în proporție de 100 % și păcura la fel”, a declarat Dorin Junghietu.

În ceea ce privește posibilitatea modificării tarifelor la gaz, ministrul a menționat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să se expună în luna decembrie privind o eventuală ajustare a acestora.

Compania Energocom a anunțat la mijlocul lunii septembrie, că pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, a fost deja contractat aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale cu livrare fermă, ceea ce constituie 7.448.218 MWh, echivalent cu circa 700 milioane m³. Potrivit Energocom, prețul mediu de prognozat de achiziție a gazelor naturale pentru anul gazier 2025–2026 este de 38,5 euro/MWh sau aproximativ 410 euro per mia de metri cubi.

Începând cu 1 septembrie 2025, SA Energocom a preluat în totalitate calitatea de furnizor de gaze naturale în contextul obligației de serviciu public și furnizarea de ultimă opțiune. În aceste condiții, întreprinderea a lansat luni, 6 octombrie, procesul de emitere a primelor facturi aferente consumului din luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat. Facturile vor prin poștă sau email.