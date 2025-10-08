Două persoane au ajuns la spital după un accident în lanț la Florești

*foto simbol

Un accident în lanț s-a produs ieri după-amiază în localitatea Ghindești din raionul Florești, implicând trei autoturisme, printre care și o mașină a Inspectoratului de Poliție Rezina. Din primele date, două persoane au fost rănite și transportate la spital. 

Potrivit surselor locale, totul s-a petrecut în jurul orei 14:00, în localitatea Ghindești, raionul Florești. Un automobil marca KIA, condus de un bărbat de 38 de ani, a intrat în coliziune cu un Logan aparținând Inspectoratului de Poliție Rezina, care la rândul său a fost proiectat într-o Toyota condusă de un bărbat de 48 de ani. 

Impactul a fost puternic, astfel că toate cele trei vehicule au suferit avarii serioase. În urma accidentului, două persoane, în vârstă de 31 și respectiv 62 de ani, care se aflau în automobilul Toyota, au fost rănite și transportate de urgență la spital pentru a li se acorda îngrijiri medicale. 

Astfel, oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.


