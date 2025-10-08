A mușcat un bărbat beat și a murit. Este vorba despre o viperă.

 Cazul a avut loc în Croația/ Stef Radulic, în vârstă de 42 de ani, se întorcea acasă după o întâlnire de afaceri. Bărbatul era beat, nu a observat vipera și s-a apropiat prea mult de ea.

Șarpele l-a mușcat imediat pe trecător. Radulic a simțit o durere puternică, s-a uitat jos și a văzut reptila, scrie point.md cu trimitere la snob.ru

Potrivit bărbatului, șarpele se comporta ciudat, părea apatic, se clătina și s-a izbit de două ori cu capul de un copac. Radulic a luat vipera și a dus-o la veterinar, dar aceasta a murit.

Expertiza a arătat că nivelul de alcool din sângele șarpelui era de 5,1 g/kg, ceea ce reprezintă o concentrație letală pentru această specie. Veterinarul Mate Drnic a menționat că un asemenea nivel de alcool este inacceptabil pentru vipere și conduce la consecințe ireversibile.

Toxina șarpelui nu a avut efect asupra organismului lui Stef Radulic. Medicii au presupus că alcoolul a neutralizat toxina. Bărbatul a declarat că acum va cere medicului să-i trimită o confirmare oficială că a fost salvat datorită alcoolului, pentru a pune capăt disputelor cu soția.


