Accident în lanț, cu implicarea unei mașini a Poliției Naționale, la Florești. Sunt victime

Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în mașina cu care se deplasau a fost proiectată în urma unui alt accident o mașină de poliție, transmite pulsmedia.md. Cazul a avut loc în după-amiaza zilei de ieri, în jurul orei 14:00, în localitatea Ghindești, din raionul Florești, susțin sursele PulsMedia.MD.

Astfel, potrivit surselor în accident au fost implicate trei mașini de mărcile KIA, Dacia Logan și Toyota. Preliminar, s-a stabilit că șoferul automobilului KIA, în vârstă de 38 de ani, în circumstanțe încă necunoscute s-a izbit în Loganul ce aparține Inspectoratului de Poliție Rezina din cadrul IGP, la volanul căruia se afla un angajat al Serviciului Investigații Infracțiuni. În urma impactului, Logan-ul a fost proiectat în automobilul de marca Toyota, care era condus de un bărbat în vârstă de 48 de ani.

Ca rezultat, toate trei mașini au fost grav avariate, iar doi pasageri din automobilul Toyota, în vârstă de 31 de ani și respectiv 62 de ani, s-au ales cu traumatisme și au fost transportați la spital pentru a li se acorda ajutorul medical necesar.

Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.