Eugen Țurcanu, dascălul care transformă lecțiile în inspirație / VIDEO

În fiecare toamnă, odată cu foșnetul frunzelor și emoția începutului de an școlar, ne amintim de cei care ne-au învățat primele litere, primele visuri. Ziua Profesorului nu este doar o dată în calendar, ci o clipă de recunoștință pentru cei care aprind, zi de zi, lumina cunoașterii.

Într-o lume care se schimbă în grabă, există oameni care rămân atașați în răbdare, în blândețe și în puterea de a dărui. Un astfel de om este Pedagogul Anului 2025, profesorul Țurcanu Eugen, de la gimnaziul Hăsnășenii Mari, un dascăl care nu predă doar materii, ci și valori, încredere și speranță.