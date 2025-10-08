Atenție mare la animale, în această perioadă cu risc de inundații

Republica Moldova se confruntă în aceste zile cu ploi abundente și condiții meteorologice extreme, care pot pune în pericol siguranța și bunăstarea animalelor, transmite Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). În contextul avertizărilor hidrologice emise recent, care indică averse puternice, scurgeri de pe pante și inundații locale, ANSA face un apel urgent în adresa proprietarilor de animale.

ANSA subliniază necesitatea adoptării unor măsuri proactive pentru siguranța și bunăstarea animalelor, atât a celor agricole, cât și a celor de companie.

1. Măsuri Imediate de Protecție și Planificare. ANSA solicită proprietarilor și îngrijitorilor de animale să verifice starea acestora la intervale regulate de timp și să acționeze prompt pentru a preveni expunerea la pericole inutile.

Pentru animalele de fermă, aflate în zone cu risc de inundații, este imperativ elaborarea de către proprietari a unui plan de urgență. Acest plan ar trebui să includă, dar să nu se limiteze la:

• identificarea unui loc sigur pentru mutarea animalelor, în caz de inundație; • stabilirea modalității de transport, care să respecte condițiile minime de protecție și bunăstare a animalelor.

2. Recomandări specifice în timpul și după fenomenele extreme. Pe perioada zilelor cu risc de inundații și scurgeri masive de ape, ANSA recomandă evitarea pășunatului și cazării animalelor, precum și priponirea acestora, în imediata vecinătate a albiilor râurilor mari.

3. Evitarea expunerii la inundații Se recomandă dezlegarea animalelor de fermă, precum și a animalelor de companie, astfel încât acestea să se poată salva în situația producerii de inundații.

4. Alertă pentru autoritățile locale Autoritățile locale trebuie să monitorizeze condițiile meteorologice și să asigure accesul rapid al echipelor de intervenție în zonele afectate de inundații, pentru a salva animalele aflate în pericol. Totodată Autoritățile publice locale (APL) trebuie să intervină rapid pentru a interzice pășunatul pe pășunile expuse la riscurile provocate de ploile abundente și inundații, pentru a preveni deteriorarea acestora. Pășunatul în aceste condiții poate duce la compactarea solului și la eroziunea acestuia, afectând pe termen lung calitatea pășunilor și capacitatea lor de regenerare. Astfel, autoritățile trebuie să implementeze măsuri stricte de protecție a pășunilor publice, asigurându-se că nu se produce nicio daună suplimentară în această perioadă critică.

Un alt aspect important se referă la calitatea apei. Ploile abundente pot contamina sursele de apă (râuri, iazuri, fântâni) cu gunoi de grajd și substanțe chimice, punând în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor. De aceea, se impune utilizarea apei din surse mai puțin afectate de aceste fenomene.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor rămâne în contact cu publicul și va continua să emită alerte și recomandări pe măsură ce situația meteorologică evoluează.