Împreună pentru istoria satului. Mobilizare pentru curățenie la crucea vechii biserici din Zastînca

Astăzi, 20 august, după ora 16:00, locuitorii satului Zastînca sunt așteptați să se mobilizeze pentru o acțiune de înfrumusețare și curățenie la un loc cu o puternică încărcătură istorică și spirituală din localitate. Inițiativa aparține preotului satului, părintele Liviu Cernei, care îndeamnă întreaga comunitate să se implice la curățarea zonei unde se află o cruce ridicată pe fundamentul unei vechi biserici.

„Nu pot să zic ordine, pentru că e doar începutul. Dar dacă lucrul nu-i dus până la capăt, parcă nu te simți împlinit. De aceea vin cu marea rugăminte ca astăzi, după ora 16:00, să ne mobilizăm, să dăm dovadă de dragoste față de locurile care au rămas”, a menționat părintele Cernei într-un mesaj video adresat consătenilor.

Pe lângă crucifixul care urmează să fie vopsit, locul adăpostește și morminte vechi ale creștinilor din sat, ceea ce face ca spațiul să fie unul de o deosebită valoare pentru comunitate. Preotul a îndemnat fiecare gospodar să vină pregătit cu unelte – toporaș, fierăstrău, greblă… – pentru a contribui la lucrările de salubrizare.

„Trebuie să ducem la bun sfârșit ca să ne bucurăm și copiii noștri să vadă și să-și aducă aminte despre locurile sfinte care sunt în acest sat”, a adăugat părintele.


