Șoferul care a acidentat-o mortal pe Marina Bulancea a fost arestat pentru 30 de zile

Inspectoratul General al Poliției a decis că, șoferul automobilului, implicat în accidentul produs duminică pe traseul Chișinău–Ungheni, să fie plasat în arest pentru 30 de zile.

Vă reamintim că Marina Bulancea, de 24 de ani a decedat în urma unui accident rutier produs duminică, 17 august, pe traseul Chișinău-Ungheni. Aceasta ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, iar mașina ei a fost lovită lateral de automobilul condus de tânărul reținut. În urma impactului, tânăra a fost transportată la spital, unde a decedat. Șoferul celuilalt automobil a fost testat la alcool, rezultatul fiind negativ.