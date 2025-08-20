Vernisaj la Drochia: „Fotografia – inspirație creativă”

Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Drochia va găzdui marți, 26 august 2025, începând cu ora 12:00, vernisajul expoziției „Fotografia – inspirație creativă”. Evenimentul este organizat în colaborare cu Consiliul Raional Drochia și Direcția Cultură și Turism, reunind creațiile tinerilor pasionați de artă vizuală.

Expoziția este rezultatul atelierului de fotografie și arte plastice, coordonat de artiștii Mihai Potârniche și Simion Zamșa, și aduce în fața publicului lucrările studenților de la Facultatea Arte Plastice și Design, catedra Grafică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Timp de mai multe zile, participanții taberei au explorat frumusețea naturii și expresivitatea umană prin obiectivul aparatului de fotografiat, îmbinând fotografia cu elemente plastice pentru a surprinde emoții, simboluri și povești vizuale.

Organizatorii promit o expoziție plină de culoare, imaginație și sensibilitate artistică, care va demonstra modul în care tinerii artiști își transformă inspirația în creație. Evenimentul este deschis publicului, iar cei interesați sunt invitați să descopere arta prin ochii noii generații de creatori.