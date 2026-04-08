În raionul Soroca va fi creat un traseu turistic, care va include peste 20 de localități

La Muzeul de Istorie și Etnigrafie „Nicolae Bulat” din Soroca a avut loc o ședință de lucru a autorităților raionale cu reprezentanții Oficiului Național al Turismului, structură a Ministerului Culturii. Scopul ședinței a fost crearea unui traseu turistic în raionul Soroca, care ar valorifica patrimoniul cultural și natural al zonei și ar promova regiunea ca destinație turistică activă.

Astfel, Traseul numărul 1 va include localitățile Soloneț – Stoicani – Nimereuca – Cerlina – Vărăncău – Slobozia Vărăncău – Dubna – Vasilcău – Trifăuți – Zastânca – orașul Soroca – Cosăuți – Rublenița – Bădiceni – Dărcăuți – Visoca – Rudi, iar traseul numărul 2 va include următoarele localități: Tătărăuca Veche – Iarova – Oclanda – Cremenciug – Holoșnița. Obiectele care sunt propuse de a fi incluse de pe teritoriul municipiului Soroca sunt următoarele: Clădirea Spitalului Militar în Stil Post Clasic (Arhiva Raională), Clădirea în Stil Neoclasic (Fostul Liceu de Băieți, „A. Xenopol”), Muzeul de Istorie și Etnografie, „Nicolae Bulat”, Cetatea Soroca, Catedrala Adormirii Maicii Domnului, Biserica „Sfântul Dumitru”, Biserica din Lemn în Stil Maramureșean, „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Biserica „Sfântul Teodor Stratulat”, Sinagoga (lăcaș de cult evreiesc), Dealul Romilor, Lumânarea Recunoștinței, Parcul „Grigore Vieru”, Cinematograful Dacia și Peștera Sihastrului. (Foto: Serviciul de presă al Consiliului raional Soroca)