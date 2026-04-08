Cadouri cu năbădăi și risc de confiscare a averii

Un fost funcționar public cu statut special al Inspectoratului general de Poliție riscă să rămână fără averile nejustificate, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o diferență substanțială, în valoare de peste 2,5 mln de lei, între veniturile obținute și cheltuielile efectuate ale acestuia.

Potrivit actului de constatare, diferența substanțială de 2 514 392,50 lei între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către Adrian Gologan și soția sa, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi, vizează perioada 06.07.2018-08.11.2024.

În răspunsurile către ANI, soții Gologan au indicat că diferența a apărut din cauza unei greșeli la completarea declarațiilor de averi și interese, iar banii ar fi fost oferiți cadou cu ocazia căsătoriei lor. Totuși, inspectorul de integritate a indicat că, după nuntă, în anul 2020, fostul funcționar a completat 4 declarații în care ar fi putut corecta greșeala. „Prin urmare, subiectul controlului a avut nu o singură oportunitate, ci cel puțin patru ocazii distincte de a declara corect și complet mijloacele financiare disponibile în numerar, după petrecerea evenimentului care ar fi generat pretinsele disponibilități financiare”, scrie în actul ANI.

ANI va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Totodată, fostul funcționar este decăzut din dreptul de a exercita funcții publice pe o perioadă de 3 ani.