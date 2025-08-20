2,113 milioane de dolari pentru modernizarea serviciilor medicale de reabilitare

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 20 august, semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cofinanțarea proiectului „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”. Grantul, în valoare de 2,113 milioane de dolari, va contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale de prevenire și reabilitare în Republica Moldova, transmite moldpres.md

Proiectul de grant vizează consolidarea serviciilor pentru pacienții cu risc sporit de boli cardiovasculare, precum accident vascular cerebral (AVC) și infarct miocardic. Aceasta va contribui la dezvoltarea protocoalelor naționale privind prevenirea și managementul maladiilor netransmisibile; instruirea echipelor multidisciplinare din asistența medicală primară; extinderea programelor de telemedicină și sănătate digitală; desfășurarea campaniilor de informare publică; dezvoltarea ghidurilor și procedurilor operaționale pentru integrarea serviciilor de reabilitare și monitorizarea recuperării pacienților după AVC sau afecțiuni cardiace.

Acordul de grant va intra în vigoare la data semnării și va fi implementat până la 30 septembrie 2028.


