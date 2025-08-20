Sondaj: Câte formațiuni ar accede în Parlament în cazul unor alegeri

  Două partide și două blocuri electorale ar trece pragul electoral și ar accede în viitorul Parlament. Potrivit celui mai recent Barometru electoral realizat de iData, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula 36% din voturile respondenților deciși.

Pe locul doi s-ar clasa blocul format din Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, cu o susținere de 27,5%, transmite stiri.md

Blocul „Alternativa”, constituit din Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Mark Tkaciuk, ar fi votat de 11,3% dintre respondenți, în timp ce „Partidul Nostru”, condus de Renato Usatîi, ar obține 9,2%.

Celelalte formațiuni politice nu ar trece pragul electoral și, prin urmare, nu ar fi reprezentate în Parlament.


