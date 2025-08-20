De ce nu este apă pe strada Vasile Stroiescu și străzile adiacente din Soroca?

În perioada 18–19 august 2025, locuitorii mai multor străzi din municipiul Soroca au rămas fără apă potabilă. Anunțul a fost făcut de S.A. „Regia Apă Canal Soroca”, care a precizat că măsura a fost necesară pentru efectuarea lucrărilor de spălare și dezinfectare la RAP nr. 3.

Astfel, de luni, 18 august, și până marți, 19 august, ora 17:00, apa a fost sistată pe străzile Chiriat Ata, Mihai Viteazu, Calea Bălțului, Vasile Stroescu, în regiunea Hidroimpex, dar și pe strada Renașterii cu străzile adiacente.

Recent, o soroceancă a scris pe pagina sa de Facebook că nici astăzi, 20 august, după termenul anunțat, pe strada Vasile Stroescu nu era apă.

Pentru a afla detalii, am contactat reprezentanții „Apă Canal Soroca”. Aceștia au explicat situația:
„Astăzi nu este apă din motiv că s-a rupt o țeavă pe Vasile Stroiescu 48 și din acest motiv s-a deconectat apa. Angajații lucrează în acest moment asupra problemei, cum înlătură ruptura pornim și apa. Nu este o lucrare planificată.”.


