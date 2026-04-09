Tradiția prinde viață la Biblioteca Publică Șuri: un atelier care unește generații

Într-o lume în continuă schimbare, în care ritmul alert al vieții moderne pare să îndepărteze oamenii de valorile autentice, Biblioteca Publică Șuri demonstrează că tradiția, arta și sufletul pot rămâne vii atunci când sunt cultivate cu grijă și dăruire.

Recent, instituția a găzduit un atelier de încondeiere a ouălor, dedicat tradițiilor pascale, care a reunit într-un mod armonios copii, tineri și adulți din comunitate. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, încărcată de emoție și creativitate, oferind participanților nu doar oportunitatea de a învăța un meșteșug tradițional, ci și de a trăi o experiență autentică, profund conectată la valorile culturale.

Sub îndrumarea atentă și plină de pasiune a doamnei Mariana Tentiu, participanții au pășit în universul fascinant al încondeierii ouălor, un meșteșug transmis din generație în generație, care îmbină simboluri, culori și tehnici tradiționale. Cu răbdare și atenție la detalii, fiecare participant a descoperit pașii necesari transformării unui simplu ou într-o veritabilă operă de artă.

Fiecare linie trasată a prins contur nu doar ca element decorativ, ci ca simbol al credinței, al echilibrului și al identității noastre culturale. Modelele realizate au reflectat nu doar creativitatea participanților, ci și respectul față de tradițiile strămoșești. În același timp, atelierul a oferit un spațiu de liniște și reflecție, în care participanții au reușit să se deconecteze de la grijile cotidiene și să se reconecteze cu esențialul.

Atmosfera a fost completată de zâmbete, entuziasm și dorința sinceră de a învăța. Interacțiunea dintre generații a adus un plus de valoare evenimentului, demonstrând că tradițiile devin cu adevărat vii atunci când sunt împărtășite și transmise mai departe.

„A fost mai mult decât un atelier – a fost o lecție de răbdare, de frumusețe și de identitate”, au menționat unii dintre participanți, impresionați de experiența trăită.

Biblioteca Publică Șuri își reconfirmă astfel rolul de centru cultural activ, un spațiu în care comunitatea se adună pentru a crea, a învăța și a păstra vii valorile autentice. Prin organizarea unor astfel de activități, biblioteca contribuie la consolidarea identității culturale și la promovarea patrimoniului imaterial.

Un rol esențial în succesul acestui atelier l-a avut doamna Mariana Tentiu, căreia organizatorii îi adresează sincere mulțumiri pentru implicare, profesionalism și pasiunea cu care a ghidat fiecare participant.

Evenimentul face parte din proiectul „Îmbunătățirea calificărilor profesionale și a oportunităților de angajare pentru refugiații ucraineni stabiliți în nordul Republicii Moldova”, implementat de Asociația Obștească „Moștenitorii”, cu sprijinul organizației Solidaritätsdienst-International e.V. (SODI) și finanțat de Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) și Aktion Deutschland Hilft.

Prin astfel de inițiative, Biblioteca Publică Șuri demonstrează că este mai mult decât un loc al cărților, este un spațiu viu al comunității, unde tradiția și prezentul se întâlnesc pentru a construi punți către viitor.

Doinița STAMATI, directoarea Bibliotecii Publice Șuri, corespondentă VIP HTSJ (filiala Șuri)