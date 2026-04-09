Nu sunt bani: construcția podului Cosăuți – Iampil amânată până în anul 2027

Construcția podului Iampol–Cosăuți, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură dintre Republica Moldova și Ucraina, rămâne blocată la etapa de finanțare, iar termenul estimat de finalizare a fost amânat pentru anul 2027, transmite nordnews.md.

Autoritățile de la Chișinău și Kiev susțin că proiectul este într-o etapă avansată de pregătire, însă lipsa resurselor financiare întârzie lansarea lucrărilor.

Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, a declarat în cadrul emisiunii NordNews Live că podul reprezintă o prioritate comună pentru ambele state.

„Este un obiectiv prioritar și pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova. Suntem într-un stadiu avansat de căutare a unor fonduri de finanțare. Proiectul deja există și știm că Guvernul Republicii Moldova este interesat de realizarea lui”, a menționat diplomatul.

Un pas concret a fost deja făcut, cele două state semnând un protocol pentru crearea unui punct de trecere a frontierei în zona viitorului pod.

Ideea construirii podului Iampol–Cosăuți a apărut în 2021, în urma discuțiilor la nivel înalt dintre președinții celor două țări. În 2023, a fost semnat și acordul interguvernamental, care stabilește cadrul legal pentru construcție.

Inițial, lucrările urmau să fie finalizate până în 2025, însă proiectul a fost întârziat din cauza războiului din Ucraina și a dificultăților de finanțare. În prezent, termenul estimat vizează prima parte a anului 2027, în lipsa unor noi blocaje.

Podul este considerat o investiție strategică pentru regiune, deoarece ar crea rute alternative de transport și logistică, într-un context în care infrastructura este afectată de război și de riscurile de securitate.

Ambele state continuă să caute resursele financiare necesare pentru lansarea efectivă a lucrărilor. Pe 6 aprilie, Ucraina a anunțat alocarea a peste 14 milioane de euro pentru dezvoltarea conexiunilor de transport cu Republica Moldova, inclusiv pentru proiecte din acest coridor.