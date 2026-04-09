Guvernul a aprobat Regulile privind comercializarea ouălor destinate consumului uman, scrie anticoruptie.md. Noile prevederi presupun, pentru consumatori – informații mai exacte pe ambalaj și o evidență mai strictă a produsului, de la fermă până la vânzare, iar pentru producători – menținerea condițiilor necesare pentru exportul de ouă pe piața UE.

Ouăle sunt clasificate în categoria A, pentru consum direct, și categoria B, destinată procesării în industrie. În cazul ouălor din categoria A, pe partea exterioară a ambalajului va fi indicată și metoda de creștere a găinilor ouătoare, cum ar fi creșterea în aer liber, în hale la sol sau în cuști îmbunătățite.

Printre noutăți se numără definirea Datei Durabilității Minimale (DDM), care devine data-limită de consum, fiind stabilită în momentul ambalării. Pentru a garanta prospețimea, ouăle din categoria A trebuie ambalate în cel mult 10 zile de la data ouatului. Pentru ambalajele de ouă produse pe teritoriul țării, etichetele se lipesc în aşa mod încât acestea să se rupă la deschiderea ambalajului.

Controlul respectării acestor norme revine Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care va efectua verificări pe tot lanțul de comercializare, inclusiv la punctele de frontieră pentru produsele importate.

Proiectul stabilește norme specifice pentru fiecare sistem de producție, pentru a asigura un mediu optim de creștere și a reduce riscurile sanitare. În cadrul sistemului de creștere în aer liber, densitatea maximă admisă în spațiul exterior este de 2500 de găini pe hectar (minimum 4 metri pătrați pentru fiecare pasăre). Această suprafață trebuie să fie acoperită cu vegetație și să fie situată la o distanță de cel mult 150 de metri față de ieșirile din clădire, asigurând accesul neîntrerupt al păsărilor pe parcursul zilei. În sistemele de creștere în hale la sol și în cuști îmbunătățite, noile reglementări prevăd dotări tehnice obligatorii, precum cuibare individuale și zone de odihnă, care contribuie la diminuarea stresului și a incidenței bolilor.

Pentru a facilita procesul de aliniere la noile standarde, în cadrul proiectului AGGRI, finanțat de Banca Mondială, fermele de păsări sunt eligibile pentru granturi destinate măsurilor de biosecuritate și dotării cu sisteme de întreținere moderne, cum sunt cuștile îmbunătățite sau sistemele alternative. Apelul de proiecte este deschis până la data de 29 mai 2026, oferind granturi de până la 1 milion de dolari, ceea ce poate constitui până la 50% din valoarea investiției eligibile.

Potrivit datelor ANSA, în Republica Moldova sunt autorizate 13 unități de colectare a ouălor pentru consum uman și 13 ferme de creștere a găinilor ouătoare. În anul 2025, în țara noastră au fost produse 636,4 milioane de ouă, cu 1,4% mai mult decât în 2024. Astfel, producția autohtonă acoperă necesarul de consum al populației.

Republica Moldova are dreptul să exporte ouă pe piața UE din aprilie 2024.