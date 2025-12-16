Guvernul propune 21.866 de lei, iar sindicatele solicită circa 23.000 de lei

De către
OdN
-
0
29
sursa foto: pixabay.com

La ședința guvernului de miercuri, 17 decembrie, urmează să fie propus spre examinare și aprobare un proiect de hotărâre care prevede majorarea indemnizației unice la nașterea copilului cu 536 de lei, adică de la 21.350 de lei la 21.886 de lei.

Cu această majorare nu sunt acord sindicatele, care sunt de părerea că creșterea cu doar 536 de lei nu respectă prevederile Legii privind prestațiile sociale pentru copii, care stipulează că indemnizația trebuie să fie egală cu valoarea monetară a coșului minim de bunuri necesare la nașterea copilului.

De altfel, sindicatele insistă că, pentru a contribui real la redresarea demografică, statul ar trebui să majoreze indemnizația cel puțin la nivelul ratei inflației, până la circa 23.000 de lei.

 

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPeste 30 de percheziții într-un singur dosar de corupție sistemică
Articolul următorDin 2028 vor plăti taxe pentru utilizarea drumurilor ca în țările europene: cine circulă mai des vor plăti mai mult, iar cei care circulă mai rar – mai puțin
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.