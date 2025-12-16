Guvernul propune 21.866 de lei, iar sindicatele solicită circa 23.000 de lei

La ședința guvernului de miercuri, 17 decembrie, urmează să fie propus spre examinare și aprobare un proiect de hotărâre care prevede majorarea indemnizației unice la nașterea copilului cu 536 de lei, adică de la 21.350 de lei la 21.886 de lei.

Cu această majorare nu sunt acord sindicatele, care sunt de părerea că creșterea cu doar 536 de lei nu respectă prevederile Legii privind prestațiile sociale pentru copii, care stipulează că indemnizația trebuie să fie egală cu valoarea monetară a coșului minim de bunuri necesare la nașterea copilului.

De altfel, sindicatele insistă că, pentru a contribui real la redresarea demografică, statul ar trebui să majoreze indemnizația cel puțin la nivelul ratei inflației, până la circa 23.000 de lei.