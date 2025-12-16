Peste 30 de percheziții într-un singur dosar de corupție sistemică

Bunuri în valoare de peste 13 milioane de lei au fost au fost sechestrate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) în dosare de spălare de bani, escrocherie și furt, pe parcursul săptămânii precedente, scrie anticoruptie.md.

Printre activele indisponibilizate se numără 8 construcții locative și 2 nelocative, o încăpere locativă și 2 nelocative, 7 mijloace de transport, 6 terenuri agricole și 7 pentru construcție. Sechestre în valoare de circa 5,5 milioane de lei, aplicate anterior, au fost confirmate prin încheieri judecătorești, anunță CNA.

În aceeași perioadă ofițerii CNA au efectuat peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. În urma acțiunilor întreprinse, o persoană a fost reținută, iar 22 de persoane urmează a fi audiate în calitate de bănuit, fiind cercetate în stare de libertate. Au fost pornite 13 cauze penale, iar 7 persoane se află în arest preventiv. În octombrie curent, în aceeași cauză, au avut loc 50 de percheziții și au fost reținute trei persoane.

Pe parcursul săptămânii trecute, CNA a desfășurat mai multe activități de promovare a integrității și consolidare a cooperării instituționale în contextul Săptămânii Anticorupție.