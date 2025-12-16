Din 2028 vor plăti taxe pentru utilizarea drumurilor ca în țările europene: cine circulă mai des vor plăti mai mult, iar cei care circulă mai rar – mai puțin

Invitat la un post TV, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat că, sistemul de plată a taxelor pentru utilizarea drumurilor va fi similar cu cel din alte țări europene: șoferii care utilizează drumurile mai frecvent vor plăti mai mult, iar cei care circulă mai rar vor plăti mai puțin.

Astfel, taxele pentru folosirea drumurilor vor fi calculate în funcție de numărul kilometrilor parcurși. Această metodă este utilizată în Uniunea Europeană, inclusiv în România. Până în prezent era în vigoare un regim fiscal diferit pentru transportatorii care solicitau autorizații speciale pentru un traseu simplu, multiplu sau pentru un rulaj mediu de 1 000 de km/lună.