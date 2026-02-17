Ce minciuni promovează grupul Pravda Soroca? Liudmila Vitcovscaia: „A spune adevărul nu este un privilegiu…” / VIDEO

Grupurile de pe Facebook sunt de mult timp ceva obișnuit pentru noi. Unii se simt membri activi ai comunității, datorită apartenenței la aceste grupuri și a comentariilor sub diverse postări, alții le utilizează ca sursă de informare. Și fiindcă în era manipulării informaționale, nu doar paginile sunt utilizate pentru informare și dezinformare, ci și grupurile, am decis să ne uităm un pic și peste ele.

Din mulțumea de grupuri locale din Soroca, am ales Pravda, unul care din denumire ne anunță că anume aici am putea găsi adevărul absolut. Să vedem. Mai întâi am decis să aflăm mai multe despre grup, de fapt acesta a fost redenumit din PSRM Soroca, iar printre administratorii pravdei sorocene sunt deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Alla Pilipețcaia, consilierele Liudmila Vitcovscaia, Maria Derejovscaia și Natalia Tonofa.

În mare parte pe grup găsim postări laudative la adresa socialiștilor și critici la adresa PAS, un lucru firesc la prima vedere pentru un partid de opoziție la nivel republican și de conducere, la nivel local și regional. Dar pe lângă dreptul la informare și libera exprimare, cetățenii, și mai ales consilierii, sunt responsabili de ceea ce publică. Cel puțin așa ar trebui să fie. Doar că uneori, în loc să se vină cu argumente solide, și la sigur că se găsesc dacă ar fi dorință și capacitate să fie văzute, postările abundă de falsuri, dezinformări și manipulare crasă.

Mesajele anti-UE, sunt alternate de postări în care autoritățile locale se mândresc cu proiectele implementate cu bani europeni la Soroca. Luarea în zeflemea a României, este urmată de realizările autorităților sorocene cu bani de peste Prut, în colaborare cu autoritățile din Botoșani, Suceava sau Iași, mesajele pro-rusești sunt se schimbă periodic cu cele fățiș anti ucrainene și multe altele. Așa că noi, la redacția Observatorul de Nord, am decis să analizăm postările din ultimele șase luni și să căutăm informații veridice privitor la unele subiecte abordate în acest grup.