Eleonora Colesnic, discipolă a Școlii Sportive Raionale Soroca a câștigat medalia de argint la un turneu republican de lupte libere

În orașul Cimișlia s-a desfășurat Turneul Național de lupte libere U15,  în memoria antrenorului Mihail Timotin. Competiția a întrunit peste 300 de sportivi, componenți ai 25 de echipe, din diferite raioane ale Republicii Moldova.

Dintre tinerii soroceni, discipoli ai Școlii Sportive Raionale Soroca, cel mai bun rezultat a fost obținut de Eleonora Colesnic,  care a ocupat locul secund și a intrat în posesia unei medalii de argint! Bravo, Eleonora! Bravo, celorlalți soroceni care ne-au reprezentat cu cinste la această competiție!

