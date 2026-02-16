Lacăt pe bunuri de peste 4 milioane de lei, într-o singură săptămână

Sechestre pe bunuri în valoare totală de peste 4 milioane de lei au fost aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) pe parcursul săptămânii 9-15 februarie curent. Sechestrele au fost aplicate în dosare ce vizează escrocherii, organizarea migrației ilegale, tăieri ilegale de vegetație silvică și încălcarea regulilor de securitate a circulației, scrie anticoruptie.md.

Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), în aceeași perioadă prin hotărâri ale instanțelor au fost confirmat sechestre pe bunuri estimate la peste 2,8 milioane de lei, aplicate anterior.

Printre acțiunile importante raportate de CNA pentru săptămâna precedentă sunt reținerea unui bărbat din Chișinău, suspectat de implicare în transmiterea centralizată a unor mijloace financiare către mai multe persoane, inclusiv funcționari publici aflați în proces de identificare. Persoana reținută ar fi acționat în complicitate cu un bărbat din Anenii Noi, cercetat într-un caz de corupere electorală.

Într-un alt caz, CNA investighează un caz de trafic de influență, fiind reținut un bărbat din raionul Florești, bănuit că ar fi pretins 2 000 de euro pentru a influența membrii comisiei de examinare în vederea obținerii permisului de conducere.

La fel, ofițerii CNA au desfășurat percheziții într-un dosar de delapidare ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluate la 26 000 000 de dolari. Investigațiile sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului.

Pe parcursul săptămânii precedente, instanța de judecată a pronunțat sentința într-un dosar de trafic de influență și corupere activă, instrumentat de CNA și Procuratura Anticorupție. O fosta șefă a unui post vamal din Chișinău a fost condamnată la 2 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probațiune de 3 ani, amendă de 400 000 de lei și privarea de dreptul de a exercita funcții publice pentru o perioadă de 5 ani.

În aceeași perioadă, CNA a pornit 12 cauze penale noi. În prezent, 2 persoane se află în izolatorul CNA, iar 9 persoane reținute în dosare gestionate de instituție se află în arest preventiv în instituții penitenciare.