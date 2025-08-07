Creativitate, joc și prietenie – așa arată copilăria la Grădinița „Romănița” din Șolcani / VIDEO

La Grădinița „Romănița” din comuna Șolcani, raionul Soroca, atmosfera este plină de veselie și culoare. Cei mici își încep fiecare zi cu energie și curiozitate, fiind nerăbdători să descopere lucruri noi și să se joace împreună cu prietenii lor.

Într-o zi obișnuită, sala de grupă se transformă într-un loc unde imaginația prinde viață. Fie că desenează, modelează sau construiesc lumi din jucării, copiii își dezvoltă creativitatea în mod natural, prin joacă. Activitățile sunt variate și adaptate vârstei lor, astfel încât fiecare copil să poată învăța lucruri noi într-un mod plăcut.

Educatoarele încurajează comunicarea și lucrul în echipă, iar copiii sunt dornici să vorbească despre pasiunile lor. Pentru mulți dintre ei, cele mai așteptate momente sunt cele în care pot modela cu plastilină sau colora desene. Jocurile cu ceilalți colegi rămân însă preferatele lor, fiind ocazii perfecte de socializare și distracție.


