A refuzat testarea alcoolscopică și a fost condamnat la muncă neremunerată

Un conducător auto din raionul Dondușeni a fost condamnat recent la 150 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport, după ce a refuzat să fie supus testării alcoolscopice.

Incidentul a avut loc în noaptea de 12 iunie 2024, când bărbatul, aflat la volanul unui microbuz, a fost oprit de un echipaj de patrulare pe un drum public dintr-o localitate a raionului Dondușeni. Polițiștii au observat un comportament suspect și i-au cerut acestuia să se supună testului cu aparatul “Drager” pentru determinarea alcoolemiei. Bărbatul a refuzat categoric, iar refuzul a fost documentat conform procedurilor legale.

Ulterior, dosarul a ajuns în instanță, iar inculpatul și-a recunoscut fapta, exprimându-și regretul și solicitând ca judecata să se desfășoare în baza probelor acumulate în faza de urmărire penală. Printre acestea se numără procese-verbale ale poliției, înregistrări video și alte documente care confirmă refuzul de a se supune testării alcoolscopice și recoltării de probe biologice.

Reamintim că, potrivit legislației din Republica Moldova, refuzul unui conducător auto de a fi testat pentru stabilirea stării de ebrietate constituie o infracțiune și este pedepsit penal. Legea prevede în mod expres obligația șoferilor de a se supune testării aerului expirat sau examenelor medicale la solicitarea organelor competente.


