Filmul Puterea Dragostei vine la Soroca.

Filmul „Puterea Dragostei”, vine la tine acasă. Sorocenii sunt invitați pe 01 noiembrie, ora 18:00 în incinta Palatului de Cultură pentru a viziona un film autohton în regia lui Ivan Naniev. Vino ză vezi, continuarea filmului Puterea Probabilității .Filmul „Puterea Dragostei” este o dramă, thriller, plină de emoții, care povestește despre dragoste, în toate manifestările ei și despre confruntarea eroică a unui om cinstit împotriva mafiei. Biletele le puteți procura în casele Palatului de Cultură Soroca

Sau online AICI

Prețul unui bilet este de 120 lei.