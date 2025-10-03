Filmul Puterea Dragostei vine la Soroca.

Filmul „Puterea Dragostei”, vine la tine acasă. Sorocenii sunt invitați pe 01 noiembrie, ora 18:00 în incinta Palatului de Cultură pentru a viziona un film autohton în regia lui Ivan Naniev. Vino ză vezi, continuarea filmului Puterea Probabilității .Filmul „Puterea Dragostei” este o dramă, thriller, plină de emoții, care povestește despre dragoste, în toate manifestările ei și despre confruntarea eroică a unui om cinstit împotriva mafiei. Biletele le puteți procura în casele Palatului de Cultură Soroca
Sau online AICI

Prețul unui bilet este de 120 lei.

 


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

