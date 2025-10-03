Participă la concursul „Descoperă ACASĂ”, ediția a V-a. Condițiile de participare

Nimic nu se compară cu farmecul locurilor natale, pentru că aici regăsești dorul, amintirile și dragostea copilăriei. Dacă îți dorești ca toată comunitatea să afle despre frumusețea plaiului tău și poveștile sale ascunse, te îndemnăm să participi la Concursul de spoturi video „Descoperă ACASĂ”, ediția a V-a, cu genericul: „Poveștile neștiute ale Moldovei – glasul tăcut al locurilor care ne cheamă acasă”.

Context educațional:

În acest an de studii, toate instituțiile de învățământ din țară desfășoară șase decade tematice pentru a promova valorile naționale, interculturale și universale, conform deciziei Ministerului Educației și Cercetării.

Prima decadă, cu genericul „Toți suntem Moldova”, pune accent pe patrimoniul istoric și cultural, simbolurile naționale și educația civică. În acest context, Concursul „Descoperă ACASĂ” completează perfect aceste inițiative, oferind elevilor șansa de a-și exprima creativitatea, de a valorifica tradițiile și frumusețea Republicii Moldova și de a spune lumii poveștile autentice ale comunităților lor.

Scopul Concursului este de a evidenția locurile deosebite și atracțiile turistice din Republica Moldova prin spoturi video realizate de elevi, încurajând creativitatea, competențele digitale și dragostea față de meleagul natal.

Perioada: 1 octombrie – 28 noiembrie 2025

Ce trebuie să surprindă spotul tău?

Imagini din localitatea ta natală;

Locuri pitorești;

Povești istorice locale;

Legende legate de obiecte sau monumente.

Cine poate participa:

Elevi sau grupuri de 5–7 persoane;

Vârste între 12 și 16 ani;

Îndrumați de un cadru didactic;

Participarea este GRATUITĂ!

Cum te poți înregistra?

Completează formularul online până în data de 14 noiembrie 2025 (după ce ai creat spotul video).

Formular de înscriere: https://forms.gle/95kCY1QxhTkfvdJ39

REGULAMENT: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:eu:db75581b-af93-421d-8755-d1e01c5618c5

Rezultatele vor fi anunțate în data de 28 noiembrie 2025, pe site-ul www.artico.md și pe pagina oficială de Facebook ARTICO.

Persoană de contact:

Zmuncilă Loran – Specialist în lucrul cu tinerii, Secția Proiecte pentru tineri

Telefon: 069346983

E-mail: loran.zmuncila@artico.md