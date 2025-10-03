Vreme mohorâtă la Soroca: cer acoperit și maxime de 15°C

Locuitorii Sorocii au parte astăzi, 3 octombrie, de o zi predominant mohorâtă, cu cer acoperit și temperaturi moderate, care nu vor depăși 15 grade Celsius. Potrivit prognozei meteo, dimineața începe cu valori termice scăzute, în jur de 6–8°C, urmând ca spre orele amiezii mercurul din termometre să urce până la +15°C.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu o intensitate de 3–5 m/s, ceea ce va accentua senzația de răcoare. Pe parcursul zilei, cerul va rămâne acoperit de nori, doar după-amiaza fiind posibile scurte momente cu soare printre nori. Spre seară, temperatura va coborî din nou până la 13°C, menținând atmosfera răcoroasă.

Această vreme stabilă, dar închisă, marchează începutul tipic de octombrie la Soroca, fără precipitații și cu valori apropiate de media perioadei.

Chiar dacă soarele va lipsi în mare parte a zilei, temperaturile blânde fac ca ziua de astăzi să fie potrivită pentru activități în aer liber, cu condiția să aveți la îndemână o haină mai groasă pentru orele dimineții și ale serii.