Curs valutar 3 octombrie 2025: euro scade, dolarul urcă ușor

Leul moldovenesc înregistrează astăzi, 3 octombrie 2025, evoluții mixte pe piața valutară: euro a coborât sub pragul de 19,60 lei, în timp ce dolarul american a înregistrat o ușoară creștere.

Potrivit datelor oficiale publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM), cursul de schimb pentru ziua de 3 octombrie este următorul:

1 euro – 19,5837 lei (în scădere)

1 dolar american – 16,7039 lei (în creștere)

1 hrivnă ucraineană – 0,4054 lei (în scădere)

1 leu românesc – 3,8532 lei (în scădere)

Fluctuațiile valutare din aceste zile reconfirmă importanța monitorizării zilnice a cursului oficial, mai ales pentru cei care lucrează cu contracte, importuri sau credite în valută. Cetățenii sunt îndemnați să consulte ofertele băncilor și caselor de schimb înainte de a efectua tranzacții, întrucât ratele comerciale pot diferi de cele anunțate de BNM.

Aceste rate oficiale sunt stabilite și utilizate de BNM strict pentru evidența contabilă. Instituția menționează că nu poartă nicio obligație să execute tranzacții bancare în valută străină folosind aceste cotații, ceea ce înseamnă că schimburile la casele de schimb și bănci comerciale pot diferi de valorile afișate.