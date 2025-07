Eleve de la Colegiul „Mihai Eminescu” explorează lumea științei printr-un proiect internațional STEAM

Un grup de eleve de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, însoțite de profesoara Tatiana Vizitiu, participă în această perioadă la proiectul internațional „STEAMing Across Borders: Empowering Young Women from the Republic of Moldova in Science”.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul UN Women Moldova și își propune să încurajeze fetele să se implice activ în domenii precum știința, tehnologia, ingineria, arta și matematica – cunoscute sub acronimul STEAM.

Activitățile au început pe 10 iunie la Tekwill, în Chișinău, unde au fost prezente 10 instituții educaționale, fiecare cu câte 20 de elevi și un profesor coordonator. În perioada 30 iunie – 4 iulie, participanții se bucură de o tabără de vară specială, unde învață într-un mediu creativ, participând la ateliere practice, sesiuni cu mentori și activități interactive.

Proiectul va continua din septembrie 2025 până în mai 2026 și va include colaborări internaționale cu specialiști din Carolina de Nord, SUA. Limba engleză este un criteriu important pentru participare, deoarece activitățile se vor desfășura și în parteneriat cu mentori străini.