Alexandru Ciobanu și Cătălin Mușcinschi au participat la o școală de vară la Bălți

Doi reprezentanți ai Centrului Raional pentru Tineret din Soroca, Alexandru Ciobanu și Cătălin Mușcinschi, au participat recent la o școală de vară dedicată orientării și ghidării în carieră.

Timp de patru zile, tinerii au învățat cum să-și creeze un CV corect, cum să redacteze o scrisoare de intenție și cum să se pregătească pentru un interviu de angajare. Activitățile au fost practice și interactive, îmbinând învățarea cu sportul, prin metoda „Sport for Development”.

Pe lângă instruirile teoretice, participanții au avut ocazia să se întâlnească cu specialiști de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care le-au oferit informații reale despre cum funcționează piața muncii și ce abilități sunt apreciate de angajatori.

Cătălin Mușcinschi a declarat că experiența i-a oferit oportunitatea să își dezvolte noi competențe și să cunoască tineri din toată țara:„Un moment deosebit și o practică nouă pentru mine a fost aplicarea metodei S4D – sport pentru dezvoltare. Am lucrat în echipă, ne-am pus logica în mișcare prin activități fizice și competiții, iar prin sport și interacțiune am dezvoltat abilități precum comunicarea, respectul și responsabilitatea față de echipă. A fost o experiență extraordinară și captivantă. Deși am mai participat la școli de vară și sunt familiarizat cu tematica, rămân mereu deschis să învăț lucruri noi, pentru că cheia succesului este învățarea continuă!”.

Alexandru Ciobanu a fost impresionat de metodele de predare: „Mi-a plăcut mult prezentarea subiectelor abordate prin intermediul Teatrului de Umbre. Acesta presupune filmulețe scurte în care actorii nu vorbesc, dar pe fundal este prezentă muzica adaptată tematicii prezentate. Această practică a cuprins o serie de subiecte actuale cum ar fi: Discriminarea la locul de muncă, Violența în bază de gen și stereotipurile în diferite domenii de activitate. Unele dintre aceste subiecte le-am studiat anterior în cadrul proiectului “Educatori de la Egal la Egal”.

Evenimentul a avut loc la Bălți și a fost organizat de Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret din Bălți, în parteneriat cu Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „Anima”.

Participarea celor doi tineri din Soroca la această școală de vară este un exemplu clar că formarea continuă și implicarea activă pot ajuta la dezvoltarea unei cariere de succes.