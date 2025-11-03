O femeie din Racovăț a născut în ambulanță cu ajutorul echipei PAMU Stoicani

O femeie de 26 de ani din satul Racovăț, raionul Soroca, a adus pe lume o fetiță în ambulanță, fiind asistată de echipa PAMU Stoicani din cadrul SAMU Soroca. Totul s-a întâmplat în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, iar intervenția s-a desfășurat cu profesionalism și calm.

Apelul la Serviciul de Urgență a fost făcut la ora 23:49. Femeia se afla la a treia sarcină și avea contracții puternice. Echipa medicală, formată din asistentul medical Lucia Petrachii, infirmierul Sergiu Vîrlan și șoferul Ivan Larionov, a ajuns rapid la domiciliul pacientei. După examinare, medicii au decis să o transporte de urgență la Spitalul Raional Soroca.

Pe drum însă, la scurt timp după miezul nopții, travaliul s-a declanșat complet. Asistentul medical a cerut șoferului să oprească ambulanța, iar în câteva minute s-au auzit primele țipete ale nou-născutului. Fetița a venit pe lume sănătoasă, cântărește 3.500 de grame și are 50 de centimetri.

Mama și copilul au fost transportați imediat la Maternitatea din cadrul Spitalului Raional Soroca, unde se află acum sub supravegherea medicilor. Ambele sunt în afara oricărui pericol.