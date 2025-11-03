„Discuții constructive privind proiectul ‘Club civic pentru tinerele rome’ la Soroca”

Astăzi a fost discutată lansarea proiectului „Club civic pentru tinerele rome din Soroca”, o inițiativă menită să încurajeze implicarea activă a tinerelor rome în comunitate și dezvoltarea abilităților lor de leadership.

Proiectul va cuprinde ateliere de formare, întâlniri cu autoritățile publice locale și o campanie vizuală, toate având scopul de a promova participarea civică și rolul tinerelor în viața comunității. Prin acest demers, organizatorii urmăresc crearea unui spațiu de încredere și dialog, unde tinerele rome să-și facă vocea auzită și să se implice în deciziile locale.

„Suntem recunoscători partenerilor pentru sprijin și încredere. Împreună, ne propunem să transformăm acest proiect într-un motor al schimbării pentru municipiul Soroca”, au precizat inițiatorii.