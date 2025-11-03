Filmul „Puterea Dragostei”, prezentat la Soroca, a impresionat publicul / VIDEO

Filmul „Puterea Dragostei”, regizat de Ivan Naniev, a ajuns în acest weekend și la Soroca. Zeci de spectatori au venit la proiecție și au privit filmul cu emoție, trăind intens fiecare scenă. Mulți dintre ei au spus că abia așteaptă continuarea.

„Puterea Dragostei” este un thriller dramatic plin de tensiune și mister. Filmul continuă povestea începută în „Puterea Probabilității” și urmărește destinul lui Artur Niciveev, un fost om de afaceri care încearcă să se desprindă de trecut pentru a-și proteja familia.

Viața lui se schimbă atunci când descoperă dovezi care pot distruge carierele unor politicieni importanți. Din acel moment, devine ținta unui complot periculos. În timp ce încearcă să afle adevărul, logodna neașteptată a fiului său cu tânăra Carolina complică totul. Artur trebuie să aleagă între liniștea familiei și curajul de a spune adevărul.

Filmul reunește o echipă de actori talentați, printre care Aurel Pîntea, Giasti Sirah, Irina Tăruș și Bogdan Bîtlan. Regia poartă semnătura lui Ivan Naniev, iar producția este realizată de Shepherd Company, Butnaru FILMS și Realitatea Film.

„Puterea Dragostei” este o producție filmată în Republica Moldova, în parteneriat cu mai multe instituții și branduri. Povestea filmului combină emoția, suspansul și lupta pentru adevăr, oferind publicului o experiență intensă și memorabilă.