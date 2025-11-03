Din arhiva redacției: cum a sărbătorit echipa „Observatorul de Nord” primul deceniu de activitate / VIDEO

Fiecare aniversare pentru orice om sau colectiv este una importantă prin realizările făcute. La fel și pentru redacția „Observatorul de Nord” ziua de 3 noiembrie este una a amintirilor și povestirilor. Nici acest an nu este o excepție, dar…

Am cotrobăit prin arhiva redacției în căutarea secvențelor video de la aniversarea a 10 ani de activitate. Au fost atunci alături de noi mulți dintre prietenii echipei, o parte nu mai sunt în viață, dar noi nu-i uităm. A fost o sărbătoare reușită pentru familia „Observatorul de Nord”, zi pe care nu o pomenim și acum, la aproape două decenii de la acel eveniment.

Eram mai tineri, la fel de aprinși și dornici de a informa publicul altfel decât cum se făcea în mass-media oficială. Așa că, dacă aveți timp, vă propunem să răsfoiți și voi aceste file video de la frumoasa noastră sărbătoare.