Soarta președinților oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor”, care ar fi plătit protestatarii de la manifestațiile masive din 2022: 11 au fost condamnați și doar doi – arestați

Oxana ROȘCA, zdg.md

Douăzeci și doi dintre președinții oficiilor teritoriale ale fostului partid „Șor” au ajuns în vizorul Procuraturii Anticorupție (PA) pentru protestele organizate la Chișinău contra cost în perioada iulie – octombrie 2022. Dintre aceștia, doar 11 și-au aflat sentințele până la sfârșitul lunii octombrie, opt aflându-se în continuare pe banca acuzaților, iar trei – în faza de urmărire penală. Așa arată datele oferite de PA la solicitarea ZdG.

Conform sentințelor analizate de ZdG, dintre cei 11 președinți ai oficiilor teritoriale ale ex-partidului „Șor” găsiți vinovați de acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale, doar doi au fost plasați în arest preventiv până la rămânerea definitivă a deciziilor instanței – cei din raioanele Ocnița și Dondușeni. Alți cinci responsabili sunt de negăsit, deși înainte de condamnare aveau aplicată obligarea de nepărăsire a țării ca măsură preventivă.

Potrivit unui răspuns oferit de PA, sentințe de condamnare au fost pronunțate în privința următorilor președinți:

Singurii doi președinți ai oficiilor teritoriale ale ex-partidului „Șor” care au fost reținuți după pronunțarea sentințelor sunt de la Ocnița și Dondușeni.

Andrei Simacovici, care a fost anterior consilier raional la Ocnița, a fost condamnat de către judecătorul Eugeniu Beşelea la patru ani de închisoare, cu privare de dreptul de a ocupa funcţii de conducere în partide politice sau organizații ale acestora şi de a exercita activităţi de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formaţiunilor politice şi al entităţilor asociative cu scop politic pe un termen de cinci ani. Din contul lui Simacovici a fost confiscată în folosul statului suma de 1 663 574 de lei. Sentința din 26 septembrie nu a fost contestată cu apel, acesta fiind reținut după pronunțare.

Vadim Cucoș, și el anterior consilier raional – la Dondușeni, a fost condamnat la patru ani de închisoare, având restricție de ocupare a anumitor funcții pentru alți patru ani. Acuzatoarea de stat, Tatiana Nadulișneac, care a fost implicată în toate cauzele în care au fost pronunțate deja deciziile, a cerut pedeapsă sub formă de închisoare pentru un termen de cinci ani. Totodată, magistrata Ana Cucerescu a dispus confiscarea a 1 525 478 de lei. Cucoș, care a fost plasat în arest preventiv după pronunțare, nu a contestat sentința din 25 septembrie.

ZdG a constatat că acuzatorii de stat au solicitat în privința unei singure președinte de oficiu teritorial o pedeapsă cu suspendare. Este vorba despre Natalia Harcenco, din Ștefan Vodă, care a ocupat din 2019 funcția de consilieră raională. În privința acesteia, procurorii au cerut aplicarea unei pedepse de cinci ani de închisoare, însoțită de pedeapsa complementară pe același termen. Totodată, acuzarea de stat a solicitat suspendarea executării pedepsei pe un termen de probațiune de trei ani. Astfel, judecătorul Alexandru Negru a recunoscut-o pe Harcenco vinovată, condamnând-o la închisoare pentru patru ani și aplicându-i o pedeapsă complementară obligatorie pe o durată de cinci ani. Executarea pedepsei cu închisoarea, stabilită în privinţa Nataliei Harcenco, a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de trei ani. Aceasta are copii minori la întreţinere, unul dintre ei având grad sever de dizabilitate. În plus, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 2 380 150 de lei. Decizia în privința președintei Oficiului Teritorial (OT) Ștefan Vodă a fost contestată la Curtea de Apel Centru.

Irina Dvorjanscaia, președinta OT Glodeni, a fugit din țară la sfârșitul lunii iunie, înainte de pronunțarea sentinței de către judecătorul Alexandru Negru, fiind anunțată în căutare o lună mai târziu. Aceasta a deținut un mandat de consilieră raională la Glodeni până în 2023. Dintre toți președinții OT condamnați până acum, în afară de fosta deputată Marina Tauber, care a fost condamnată pentru mai multe episoade, Dvorjanscaia a primit cea mai aspră sentință. Deși acuzatorul de stat a solicitat cinci ani de închisoare și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de cinci ani, magistratul Negru a condamnat-o la cinci ani și șase luni, cu pedeapsa complentară cerută. „Poliția va continua căutarea inculpatei”, se menționează în sentință. Totodată, suma de 5 320 167 de lei a fost confiscată în folosul statului. Conform datelor publice, sentința Irinei Dvorjanscaia a rămas în vigoare, aceasta nefiind contestată.

Constantin Goluță, fost consilier raional la Fălești, a fost condamnat la patru ani de închisoare, fiindu-i aplicată și măsura complementară pentru aceeași perioadă. Tatiana Nadulișneac a cerut și în acest caz o pedeapsă de cinci ani. Instanța a dispus confiscarea de la acesta a sumei de peste 986 de mii de lei în contul statului, fiindu-i modificată măsura preventivă de nepărăsire a țării în arest preventiv, cu anunțarea în căutare. Sentința nu a fost contestată, potrivit datelor publice.

Mihail Nebunelea, președinte al OT din Cimișlia, și Anatolie Rujanschi din Soroca au fost condamnați la cinci ani de închisoare, cu privarea de a ocupa anumite funcții pentru patru ani. Procurorii au cerut cinci ani pentru restricții. Ana Cucerescu a dispus confiscarea din contul lui Nebunelea a sumei de 2 986 046 de lei, iar din contul lui Rujanschi – a sumei de 9 680 721 de lei. Cei doi, care aveau aplicate măsuri de nepărăsire a țării, au fost anunțați în căutare. Sentința în privința acestora a fost contestată cu apel.

Vasili Filipov a ocupat până în 2023 funcția de consilier în Consiliul raional Basarabeasca, fiind anterior și primar. Filipov a primit cea mai blândă pedeapsă dintre liderii Șor, fiind condamnat la trei ani de închisoare și privat de activitatea de membru în partide politice pentru patru ani. Acesta a fost anunțat în căutare, iar magistrata Ana Cucerescu a mai dispus confiscarea sumei de 1,75 milioane de lei. Decizia nu a fost publicată deocamdată și nici nu a fost contestată.

Patru ani cu suspendare pentru doi lideri. Procurorii consideră sentința „blândă”

Președinții de la Criuleni și Ialoveni, Andrei Burciu și Vasile Molovata, și-au aflat sentința joi, 30 octombrie. ZdG a scris anterior că Vasile Molovata a fost angajat în cadrul Inspectoratului de Poliție Ialoveni. Acesta a ocupat funcția de consilier în Consiliul orașului Ialoveni în perioada 2020-2024 și a fost singurul reprezentant al ex-partidului Șor, preluând mandatul după ce Anatol Nofit a renunțat.

Cauza în care cei doi au fost condamnați cu suspendare, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat, a fost examinată de către judecătoare Olga Bejenari, cea care a examinat și dosarul Marinei Tauber, permițându-i acesteia să plece peste hotare.

Ambii inculpați au fost recunoscuți vinovați şi i-a fost aplicată fiecăruia pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de patru ani în penitenciar de tip semiînchis, și o pedeapsă complementară obligatorie sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcţii de conducere în partide politice sau organizații ale acestora pe o durată de cinci ani. Executarea pedepsei cu închisoarea stabilită inculpaților s-a suspendat condiționat pe un termen de probațiune de trei ani. Judecătoarea Olga Bejenari a dispus confiscarea în beneficiul statului a sumelor de 2 839 295 de lei din contul lui Burciu și 3 486 099 de lei din contul lui Molovata, reprezentând mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, „urmând ca la punerea în executare, să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii”. Până la data devenirii definitive a sentinței, în privința acestora a fost aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara.

„Instanța reține că ambii inculpați nu au antecedente penale, anterior nu au fost implicați în comiterea unor infracțiuni sau la comiterea faptelor care ar aduce atingere relațiilor sociale referitoare la pluralismul politic și la finanțarea din surse legale a partidelor politice. Ținând cont de vârsta înaintată, în special în privința lui Andrei Burciu de faptul că este pensionar, dar și de starea de sănătate a ultimului. Se reține că ambii inculpați s-au prezentat constant în fața organelor de urmărire penală și a instanței de judecată și a manifestat o atitudine respectuoasă față de procedura judiciară. În aceste condiții o eventuală privare de libertate a inculpaților ar avea consecințe disproporționate și ar putea fi percepută ca o măsură nejustificată. Aceste circumstanțe au determinat instanța să aprecieze că suspendarea condiționată a executării pedepsei va răspunde mai bine intereselor societății”, se arată în decizia pronunțată de Bejenari.

Procurorii anticorupție au anunțat deja că sentința în privința celor doi urmează să fiei contestată la Curtea de Apel Centru din motivul „blândeții acesteia, întrucât acuzatorul de stat a solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar tip semiînchis”.

Procuratura Anticorupție a contestat doar două sentințe, restul considerându-le legale, ne-a comunicat anterior instituția, fără a preciza despre care dintre ele e vorba. ZdG a scris că sentința în privința ex-deputatei Marinei Tauber, care a ocupat și funcția de președintă a OT din Bălți, a fost contestată de procurori. Tauber a fugit în Federația Rusă, înainte de a fi condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare, pe când procurorii au cerut 13 ani. „Dacă a contestat partea apărării, Procuratura este la curent doar în momentul în care recepționează citația de la Curtea de Apel”, a menționat PA.

Întrebați de ZdG de ce, deși PA a prezentat în instanță date despre persoane aduse la proteste din toate raioanele, doar președinții din 22 de raioane au fost vizați, reprezentanții instituției au comunicat că „există situații în care președintele unui raion era responsabil și de alte raioane din vecinătate”.

„În cazul Oficiului Teritorial Anenii Noi, deși inițial persoana trimisă în judecată figura în calitate de președinte, ulterior a fost indicată ca vicepreședinte (motiv pentru care nu a fost inclusă în lista anterioară). Cu referire la întrebarea privind faptul că doar președinții a 22 din cele 32 de raioane au fost vizați, vă comunicăm că există situații în care președintele unui raion era responsabil și de alte raioane din vecinătate. Totodată, Procuratura Anticorupție are în gestiune și alte cauze penale, însă persoanele respective nu dețin un statut procesual, fiind acumulate probe. În consecință, informația nu poate fi furnizată la această etapă”, se arată în răspunsul oferit de PA.

Niciunul dintre învinuiți nu și-a recunoscut vinovăția, majoritatea refuzând să facă declarații în instanță. Doar Burciu și Molovata au acceptat să răspundă la întrebări în timpul ședințelor de judecată.

Pe rolul instanței de judecată se află cauze penale în privința președinților:

La faza de urmărire penală se află cauze penale în privința președinților:

Hîncești – Valeriu Colesnic; Telenești – Natalia Costișanu; Briceni – Cristi Pîntea.

„Inculpații, în calitate de președinți ai Oficiilor Teritoriale ale fostului Partid Politic «Șor», ar fi acceptat cu bună știință, în perioada iulie – octombrie 2022, finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Aceste mijloace financiare ar fi fost utilizate pentru achitarea protestelor organizate de partid și pentru plata salariilor necontabilizate (în plic) membrilor oficiilor teritoriale”, se menționează în materialele cauzelor.