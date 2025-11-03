Serviciul Vamal atenționează cetățenii asupra unor mesaje false, recepționate recent de mai multe persoane prin e-mail, aplicații de mesagerie (Viber, WhatsApp etc.) sau SMS, care pretind că provin de la Serviciul Vamal sau de la operatori poștali.

În aceste mesaje, destinatarii sunt informați despre presupuse colete „reținute de vamă” și sunt îndemnați să achite sume de bani pentru servicii de declarare, vămuire sau eliberare a coletelor, informează customs.gov.md

Totodată, unele documente false conțin așa-zise sigle sau elemente din heraldica Serviciului Vamal, care nu sunt autentice și pot fi verificate prin comparare cu simbolurile oficiale disponibile pe pagina www.customs.gov.md.

Serviciul Vamal nu transmite astfel de notificări și nu solicită efectuarea plăților prin e-mail, SMS sau aplicații de mesagerie.

Orice comunicare oficială privind operațiunile vamale se efectuează exclusiv prin intermediul canalelor instituționale, iar plățile aferente procedurilor vamale se efectuează numai prin intermediul sistemelor bancare, în condițiile prevăzute de legislație.

Recomandăm cetățenilor:

• să nu efectueze nicio plată și să nu ofere date personale sau bancare către expeditori necunoscuți;

• să verifice veridicitatea informațiilor apelând Centrul Unic de Apel al Serviciului Vamal – 0 22 788 888;

• să se informeze doar din surse oficiale: www.customs.gov.md și paginile oficiale ale Serviciului Vamal pe rețelele sociale.