Examen creativ la Bazele Antreprenoriatului pentru elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO

Examenul la Bazele Antreprenoriatului de la Colegiul „Mihai Eminescu” a pus în valoare creativitatea și munca fiecărui elev. A fost un examen trăit, nu doar susținut. Elevii grupei 35, Servicii Administrative și de Secretariat, au transformat ideile lor în planuri de afaceri clare. Fiecare elev a ales afacerea care îl reprezintă.

A realizat macheta sau produsul final. Proiectele au fost variate și inspirate. De la cafenea și florărie, până la închiriere auto și cusătorie. Fiecare idee a avut identitate. Fiecare a spus o poveste. Procesul a fost interesant și captivant. Elevii au gândit strategic. Au planificat. Au creat. Acest examen le-a arătat că visul lor poate deveni realitate prin muncă și curaj.

Reporter: Corina Perdinschii