Examen creativ la Bazele Antreprenoriatului pentru elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO

Examenul la Bazele Antreprenoriatului de la Colegiul „Mihai Eminescu” a pus în valoare creativitatea și munca fiecărui elev. A fost un examen trăit, nu doar susținut. Elevii grupei 35, Servicii Administrative și de Secretariat, au transformat ideile lor în planuri de afaceri clare. Fiecare elev a ales afacerea care îl reprezintă.

A realizat macheta sau produsul final. Proiectele au fost variate și inspirate. De la cafenea și florărie, până la închiriere auto și cusătorie. Fiecare idee a avut identitate. Fiecare a spus o poveste. Procesul a fost interesant și captivant. Elevii au gândit strategic. Au planificat. Au creat. Acest examen le-a arătat că visul lor poate deveni realitate prin muncă și curaj.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter: Corina Perdinschii


