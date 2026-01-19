A lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o… In memoriam: Svetlana Vescu

De către
OdN
-
0
602

Spitalul raional din Soroca „Anatolie Prisacari” a suferit o mare pierdere – a plecat la Domnul SVETLANA VESCU, o persoană deosebită, sufletistă, prietenoasă și responsabilă.

Într-un necrolog semnat de colectivul IMSP Spitalul Raional Soroca i se aduce un ultim omagiu acestei distrinse doamne, care a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cuniscut-o… „Exprimăm sincere condoleanțe și sentimente de adâncă compasiune familiei, rudelor și colegilor în legătură cu decesul doamnei Svetlana Vescu”.

Dumnezeu să o oduhneacă.

Articolul precedentExamen creativ la Bazele Antreprenoriatului pentru elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO
Articolul următor„Viva, Moldova!” – piesa care ne va reprezenta la Viena și în care se cântă și despre Soroca… Cine este Satoshi – învingătorul?
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.