A lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o… In memoriam: Svetlana Vescu

Spitalul raional din Soroca „Anatolie Prisacari” a suferit o mare pierdere – a plecat la Domnul SVETLANA VESCU, o persoană deosebită, sufletistă, prietenoasă și responsabilă.
Într-un necrolog semnat de colectivul IMSP Spitalul Raional Soroca i se aduce un ultim omagiu acestei distrinse doamne, care a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cuniscut-o… „Exprimăm sincere condoleanțe și sentimente de adâncă compasiune familiei, rudelor și colegilor în legătură cu decesul doamnei Svetlana Vescu”.
Dumnezeu să o oduhneacă.