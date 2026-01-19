„Viva, Moldova!” – piesa care ne va reprezenta la Viena și în care se cântă și despre Soroca… Cine este Satoshi – învingătorul?

Are 27 de ani, este din Cahul, toată lumea îl cunoaște cu numele de Satoshi, a câștigat etapa republicană Eurovision Song Contest cu piesa „Viva, Moldova!” și va reprezenta Republica Moldova la Viena.

Este vorba despre Vlad Sabajuc, vine din Cahul, toboșar „la origini” și este vocea unei generații întregi de tineri basarabeni. Primul său proiect solo a fost lansat în anul 2019, iar hiturile care l-au consacrat sunt „Căștile mele”, „N-avem scuze”, „Mama mi-a spus”, „Noaptea Pe La 3”, „Cad în sus”, iar în anul 2024 a lansat albumul „+373”, cu referire directă la codul telefonic al Moldovei – un disc cu 16 piese deloc romantice, ci mai degrabă tăioase și realiste… Să menționăm că, în piesa câștigătoare, este cel care va reprezenta R. Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”, se cântă și despre Soroca noastră!

Succes, Satoshi! „Viva, Moldova!”

Foto: radiomoldova.md