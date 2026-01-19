„Viva, Moldova!” – piesa care ne va reprezenta la Viena și în care se cântă și despre Soroca… Cine este Satoshi – învingătorul?

De către
OdN
-
0
116

Are 27 de ani, este din Cahul, toată lumea îl cunoaște cu numele de Satoshi, a câștigat etapa republicană Eurovision Song Contest cu piesa „Viva, Moldova!” și va reprezenta Republica Moldova la Viena.

Este vorba despre Vlad Sabajuc, vine din Cahul, toboșar „la origini” și este vocea unei generații întregi de tineri basarabeni. Primul său proiect solo a fost lansat în anul 2019, iar hiturile care l-au consacrat sunt „Căștile mele”, „N-avem scuze”, „Mama mi-a spus”, „Noaptea Pe La 3”, „Cad în sus”, iar în anul 2024 a lansat albumul „+373”, cu referire directă la codul telefonic al Moldovei – un disc cu 16 piese deloc romantice, ci mai degrabă tăioase și realiste… Să menționăm că, în piesa câștigătoare, este cel care va reprezenta R. Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”, se cântă și despre Soroca noastră!

Succes, Satoshi! „Viva, Moldova!”

Foto: radiomoldova.md

 

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentA lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o… In memoriam: Svetlana Vescu
Articolul următorTrei cazuri de hipotermie raportate în ultimele zile la Soroca, din cauza vremii
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.